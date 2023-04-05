Ефект Crysis повертається: NVIDIA RTX 4090 видає 16-34 FPS у Cyberpunk 2077 з трасуванням шляхів Overdrive

Графіка Cyberpunk 2077 з трасуванням шляхів (path tracing) має чудовий вигляд, але «кладе на лопатки» найпотужнішу сучасну користувальницьку відеокарту. З відключеним DLSS RTX 4090 дозволяє «вичавити» лише 16-34 FPS із Cyberpunk 2077 у новому режимі Overdrive. Для досягнення прийнятної частоти кадрів потрібне увімкнення DLSS 3. У свій час подібний ефект викликала гра Crysis, графіка якої була надто важкою для відеокарт 2007 року.

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RT Overdrive – новий режим рендерингу, що з’явиться в Cyberpunk 2077 11 квітня. Він замінює поточний конвеєр трасування променів повністю уніфікованим рішенням на основі трасування шляхів. Під час його використання гібридний рендеринг вимкнено – виводяться лише пікселі у режимі трасування. Раніше NVIDIA зазначала, що для Overdrive потрібно прораховувати 635 променів на піксель, порівняно з 39 променями на піксель у сучасних іграх на прикладі Battlefield V.

Звичайний режим трасування променів у Cyberpunk 2077 – це гібридний рендеринг, під час якого растеризація поєднується з відбиттями, отриманим шляхом трасування, глобальним освітленням та іншими ефектами. У Overdrive кожне окреме джерело світла у грі моделюється для створення максимально реалістичного освітлення, тіней та віддзеркалень. Раніше подібний режим був створений для Portal RTX, тепер його застосували до гри із більш сучасною графікою.

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Для запуску технічної демонстрації Overdrive NVIDIA використовувала GeForce RTX 4090 з роздільною здатністю 4K, при цьому відеокарта ледве сягає 30 кадрів в секунду в оригінальній роздільній здатності. DLSS 3 у поєднанні з масштабуванням зображення дозволив отримати тризначний FPS.

Експеримент із трасуванням шляхів показує, наскільки вимогливішим є «чесне» трасування порівняно з гібридним режимом або імітацією. Але слід зазначити, що сучасні відеокарти вже здатні на рендеринг такої графіки в реальному часі, хоча їхньої продуктивності й недостатньо для комфортної гри.

Очевидно, що в роздільній здатності Full HD продуктивність відеокарт з Overdrive буде вищою. Її оцінка в різних режимах буде можливою після виходу доповнення Cyberpunk 2077.

Джерело: Tom’s Hardware