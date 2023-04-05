Ефект Crysis повертається: NVIDIA RTX 4090 видає 16-34 FPS у Cyberpunk 2077 з трасуванням шляхів Overdrive

Графіка Cyberpunk 2077 з трасуванням шляхів (path tracing) має чудовий вигляд, але «кладе на лопатки» найпотужнішу сучасну користувальницьку відеокарту. З відключеним DLSS RTX 4090 дозволяє «вичавити» лише 16-34 FPS із Cyberpunk 2077 у новому режимі Overdrive. Для досягнення прийнятної частоти кадрів потрібне увімкнення DLSS 3. У свій час подібний ефект викликала гра Crysis, графіка якої була надто важкою для відеокарт 2007 року.
RT Overdrive – новий режим рендерингу, що з’явиться в Cyberpunk 2077 11 квітня. Він замінює поточний конвеєр трасування променів повністю уніфікованим рішенням на основі трасування шляхів. Під час його використання гібридний рендеринг вимкнено – виводяться лише пікселі у режимі трасування. Раніше NVIDIA зазначала, що для Overdrive потрібно прораховувати 635 променів на піксель, порівняно з 39 променями на піксель у сучасних іграх на прикладі Battlefield V.
Звичайний режим трасування променів у Cyberpunk 2077 – це гібридний рендеринг, під час якого растеризація поєднується з відбиттями, отриманим шляхом трасування, глобальним освітленням та іншими ефектами. У Overdrive кожне окреме джерело світла у грі моделюється для створення максимально реалістичного освітлення, тіней та віддзеркалень. Раніше подібний режим був створений для Portal RTX, тепер його застосували до гри із більш сучасною графікою.
Для запуску технічної демонстрації Overdrive NVIDIA використовувала GeForce RTX 4090 з роздільною здатністю 4K, при цьому відеокарта ледве сягає 30 кадрів в секунду в оригінальній роздільній здатності. DLSS 3 у поєднанні з масштабуванням зображення дозволив отримати тризначний FPS.
Експеримент із трасуванням шляхів показує, наскільки вимогливішим є «чесне» трасування порівняно з гібридним режимом або імітацією. Але слід зазначити, що сучасні відеокарти вже здатні на рендеринг такої графіки в реальному часі, хоча їхньої продуктивності й недостатньо для комфортної гри.
Очевидно, що в роздільній здатності Full HD продуктивність відеокарт з Overdrive буде вищою. Її оцінка в різних режимах буде можливою після виходу доповнення Cyberpunk 2077.
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Джерело: Tom’s Hardware