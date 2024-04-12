Apple опублікувала перший трейлер sci-fi серіалу «Темна матерія» / Dark Matter за мотивами роману 2016 року американського письменника-фантаста Блейка Крауча з Джоелом Еджертоном та Дженніфер Коннеллі в головних ролях. Сам Крауч є шоуранером серіалу.

Останнім часом Apple активно наповнює бібліотеку Apple TV+ науковою фантастикою різного штибу — раптом проґавили, не так давно там вийшов «Сузір’я» / Constellation з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом. На черзі — замовлена у Sony екранізація однойменного роману Крауча (автор трилогії-бестселера «Вейворд Пайнс»).

В центрі сюжету серіалу «Темна матерія» історія вченого-фізика Джейсона Дессена (у виконанні Джоела Еджертона), якого посеред ночі на шляху додому вулицями Чикаго викрадає його інша версія з альтернативного всесвіту. Щоб вибратися з пастки та перемогти альтер его головному герою доведеться розібратися із загадковим пристроєм під назвою Box та пройти мультивсесвітом божевілля.

Окрім Еджертона та Коннеллі, в науково-фантастичному трилері також зіграли Елісе Брага, Джиммі Сімпсон, Дайо Океньї та Оукс Феглі.

8 травня на Apple TV+ вийдуть перші два епізоди, а решту (ще шість) випускатимуть по одному щосереди до 26 червня. Якраз поки чекаємо фінальний сезон Stranger Things на Netflix.

Перший трейлер Dark Matter

Курс Power Skills For Tech від Enlgish4IT. Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Реєстрація на курс

Постер