Apple опублікувала перший трейлер sci-fi серіалу «Темна матерія» / Dark Matter за мотивами роману 2016 року американського письменника-фантаста Блейка Крауча з Джоелом Еджертоном та Дженніфер Коннеллі в головних ролях. Сам Крауч є шоуранером серіалу.
Останнім часом Apple активно наповнює бібліотеку Apple TV+ науковою фантастикою різного штибу — раптом проґавили, не так давно там вийшов «Сузір’я» / Constellation з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом. На черзі — замовлена у Sony екранізація однойменного роману Крауча (автор трилогії-бестселера «Вейворд Пайнс»).
В центрі сюжету серіалу «Темна матерія» історія вченого-фізика Джейсона Дессена (у виконанні Джоела Еджертона), якого посеред ночі на шляху додому вулицями Чикаго викрадає його інша версія з альтернативного всесвіту. Щоб вибратися з пастки та перемогти альтер его головному герою доведеться розібратися із загадковим пристроєм під назвою Box та пройти мультивсесвітом божевілля.
Окрім Еджертона та Коннеллі, в науково-фантастичному трилері також зіграли Елісе Брага, Джиммі Сімпсон, Дайо Океньї та Оукс Феглі.
8 травня на Apple TV+ вийдуть перші два епізоди, а решту (ще шість) випускатимуть по одному щосереди до 26 червня. Якраз поки чекаємо фінальний сезон Stranger Things на Netflix.