«Дедпул і Росомаха» отримав «добро» на показ у Китаї — у скороченій та цензурованій версії

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Оригінальний «Дедпул» так і не запустився у Китаї через «чутливий вміст», тоді як його продовження 2018 року вийшло на екрани регіону із запізненням на кілька місяців та з коригуванням до версії PG-13 Діти до 13 років допускаються на фільм тільки з батьками..

Це перший випадок, коли фільм про «балакучого найманця» дебютує в Китаї одночасно зі світом — 26 липня (в Україні фільм стартує на день раніше, 25 липня).

Disney оголосила про випуск «Дедпул і Росомаха» у Китаї у своєму китайському акаунті (через THR), однак не уточнила, як саме цензурують фільм — зважаючи на режим роботи місцевих регуляторів, ймовірно, скорочення торкнуться деяких сцен жорстокості. Водночас джерела, близькі до студії, кажуть, що це не вплине на «цілісність оповіді» або «загальний настрій Дедпула».

Нагадаємо, що трейлер фільму «Дедпул і Росомаха» побив рекорд за кількістю використаної лайки у всесвіті Marvel загалом.

«Дедпул і Росомаха» — це єдиний фільм MCU, що вийде у 2024 році, і, мабуть, найочікуваніший випуск про супергероїв останніх часів, який об’єднає на екрані персонажів Г’ю Джекмана та Раяна Рейнольдса.

Раніше режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel, а сам режисер стрічки Шон Леві уточнив, що необов’язково переглядати інші фільм MCU, щоб зрозуміти дії в третьому «‎Дедпулі».

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Починаючи з епохи пандемії, Голлівуд не надто успішно заробляє на Китаї — навіть надуспішні стрічки 2024 року, як-от «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія», принесли з регіону невелику частку до своєї загальної каси. Marvel, можливо, переживає найбільший занепад — спочатку студія стикалася з обмеженнями під час пандемії, а згодом через підозру у певній неприйнятній в Китаї політичній позиції. Зрештою торік фільми MCU зайшли в країну, але жоден не наблизився до позначки у $100 млн — цифра, яка колись була стандартною для франшизи у Китаї.

Водночас студія все ще намагається побороти свою глобальну проблему із падінням продажів квитків і раніше оголосила, що випускатиме «всього 2-3 фільми на рік», щоб побороти втому від супергероїки.

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