Силову броню в серіалі Fallout зробили без втручання Bethesda, а от на робочому Pip-Boy в компанії наполягали

Крім кількох додаткових функцій, силова броня з серіалу Fallout надзвичайно точно наслідує свій прототип з ігор. Однак вона могла мати зовсім інший вигляд — за словами художника-постановника Говарда Каммінгса, Bethesda ніколи не наполягала на дотриманні точної схожости з іграми.

«Вони не сказали: «Ви повинні грати в гру». Вони ніколи цього не казали. Вони сказали: «Покажіть нам, як ви думаєте, що це має бути».

Каммінгс не знав багато про ігри Fallout, коли він почав працювати над серіалом, але після прочитання сценарію та вивчення серіалу йому просто сподобалося і команда вирішила відтворити усе найточніше.

«Це було дуже рано, у Bethesda ще не знали, що ми робимо, тому вони не ділилися зі мною активами». Коли згодом вони показали Тодду Говарду та іншим продюсерам, над чим працювали, відповідь була: «О, ви робите гру».

Робота з Bethesda була протилежністю його досвіду виробництва, коли власник вихідного матеріалу наполягав на погодженні кожної деталі. «Я почав звертатися до них, а не навпаки», — каже Каммінгс, який знав, що фанати ігор будуть дуже прискіпливими.

Силову броню спочатку моделював концепт-художник Тханг Ле, а проєкти були надіслані в компанію під назвою Legacy Effects, яка виготовила багато відомих комплектів екранної броні, включаючи костюми Залізної людини для фільмів Marvel.

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Також Говард Каммінгс пояснив зміни у застосуванні та будові Pip Boy, пристрою, якій персонажі ігор та серіалу Fallout носять на руці. За його словами, потрібно було зменшити розмір цих пристроїв порівняно з тим, наскільки вони великі в іграх.

«Отже, я поговорив про це з Тоддом Говардом, я сказав: «Ви знаєте, що ми зменшуємо Pip-Boy?» І він сказав: «Pip-Boy великий у грі, тому що ви повинні грати з його екраном. Pip-Boy має бути меншим». А потім у нас була Елла Пернелл, тендітна дівчина з крихітними зап’ястками».

У Bethesda хотіли, щоб Pip-Boy реально працював. Тож декоратори прилаштували у нього телефон.

«Отже, коли вони використовують його, ви бачите це, воно не замінюється у постпродакшені, ми насправді зробили все це».

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Джерела: PC Gamer, GamesRadar