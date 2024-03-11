Джонатан Нолан: «Ми знаємо все про Fallout 5» — Тодд Говард просив команду серіалу уникати розбіжностей з майбутньою грою

Керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард попросив продюсерів серіалу Fallout не включати у нього певні таємні речі, оскільки розробник планує використати їх у Fallout 5. У розмові з Den of Geek творці серіалу не розкривали подробиць свого шоу чи ігор, але висловилися про тісний взаємозв’язок їхнього лора.

У екранній адаптації Fallout беруть участь творці «Світу Дикого Заходу» Джонатан Нолан та Ліза Джой, а також шоуранери Женева Робертсон-Дворет і Грем Вагнер. Тодд Говард з Bethesda, який очолював створення кожної основної гри серії, починаючи з Fallout 3 2008 року. Під час фестивалю SXSW 2024 журналісти поспілкувалися з більшістю творчої команди серіалу та основним акторським складом, щоб дізнатися більше про їхні погляди на відеоігри. Вони попросили команду роз’яснити нещодавній коментар Нолана щодо статусу телевізійного шоу в каноні ігор Fallout, який викликав хвилювання фанатів.

«Наш серіал пов’язаний з іграми, як ігри пов’язані одна з одною. Це майже ніби ми Fallout, — казав Нолан раніше. — Я не хочу здаватися зухвалим, але це лише неінтерактивна версія, правда?»

Деякі стурбовані шанувальники швидко сприйняли це як те, що серіал замінює гру Fallout 5. Але це не так, кажуть Нолан та Говард у відповідь на запитання.

«Я вважаю, що було б дуже зухвало, щоб хтось припускав, що ми досягнемо калібру ігор», — розповідає Нолан, а також пояснює переваги розміщення шоу в тій же часовій шкалі, що й тайтли Bethesda (дія серіалу Amazon розгортається після всіх ігор, у 2296 році). «Це означає, що ви маєте всі переваги прекрасного оповідання, до якого долучилися Тодд, але ми також можемо розповісти оригінальну історію в цьому світі. Для нас як письменників та режисерів, це просто здійснена мрія».

«Я думаю, що ми зробили Fallout 6, — жартує Вагнер під час бесіди. «Ми знаємо все про Fallout 5, ми нікому не говоримо», — жартівливо додає Нолан.

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Тодд Говард знає все про справжню гру Fallout 5. Bethesda вже працює над грою, але її не буде випущено у виробництво, доки команда не закінчить роботу над The Elder Scrolls 6. Користуючись цим, Тодд відмовив творців шоу від усього, що могло суперечити історії Fallout 5.

«Були деякі моменти, коли я казав: «Не робіть цього, тому що ми збираємося робити це у Fallout 5», — інтригує Говард. Водночас він запевняє, що серіал Fallout розповідає власну оригінальну історію, яка не повторює події з ігор.

Під час нашого спілкування Говард чітко визначив мету роботи колективу: створити серіал, який сподобається давнім шанувальникам ігор, так і новачків.

«Багато в чому гра — це лише один з порталів у світ. Так, ви все контролюєте, але багатьох людей це може трохи лякати, — каже Говард. — Вони не збираються сидіти та вивчати гру, це великий процес навчання. В телевізійному форматі, це може бути дуже кінематографічним — як каже Джонатан, «ми тут знімаємо восьмигодинний фільм». Якщо ви вже фанат цієї серії, ви можете перейти до наступної глави Fallout. Якщо ви не фанат і вас трохи лякає така гра, ви можете відчути все, що є чудовим у цьому світі, натиснувши свою кнопку та насолоджуючись нею».

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