Дені Вільньов підтвердив роботу над сценарієм «Дюна 3» — підготовка фільму йде повним ходом

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Робота над третім фільмом «Дюна» офіційно розпочалася. Дені Вільньов підтвердив, що працює на д сценарієм наступної частини.

«Це в роботі, так. Ось чому я не залишуся тут надовго», — сказав режисер на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, коли його запитали про сценарій. Це найбільша новина з початку цього року, коли офіційно оголосили, що Legendary зніматиме «Дюна 3».

На тлі успіху «Дюна: Частина друга» цього року глядачі з нетерпінням чекають третього фільму. Раніше в інтерв’ю режисер казав, що успіх другого фільму став рушієм продовження.

«Коли я знімав першу частину і коли вона вийшла, це був кінець пандемії, тому в мене не було можливості контактувати з аудиторією. Тож коли ми їздили в тур присвячений другій частині, ми відчули радість і бажання зняти фільм. Це зачепило моє серце, коли я побачив, як багато людей чекають на фільм і готові полюбити його», — сказав Дені Вільньов.

Про третій фільм поки що відомо небагато. Стрічка буде адаптацією роману Френка Герберта «Дюна: Месія». Книга розповідає про наслідки дій Пола Атріда.

Можна точно припустити, що «Дюна 3» Тімоті Шаламе, Зендая, Хав’єр Бардем, Флоренс П’ю та Джош Бролін повернуться до своїх ролей. Невідомо, чи з’явиться у фільмі Ребека Фергюсон, оскільки леді Джесіки нема в роман. Алія у виконанні Ані Тейлор-Джой теж майже напевно буде у новому фільмі.

На цей час «Дюна 3» не має дати випуску. Хоча раніше графік знімання Warner Bros дозволив зробити деякі припущення.

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Джерела: Variety, GamesRadar

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