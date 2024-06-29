«Дюна 3» через два роки? Warner Bros додала в календар неназваний проєкт Дені Вільньова на 18 грудня 2026 року

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Нова «Дюна» може вийти швидше, ніж вважалося. Warner Bros. додала неназваний фільм Дені Вільньова та наступний проєкт MonsterVerse до свого календаря майбутніх фільмів. Deadline повідомляє, що Warner Bros. та Legendary тримають слот на 18 грудня 2026 року, сподіваючись, що його зрештою займе «Дюна 3».

Офіційних подробиць про майбутній проєкт Вільньова нема, проте повідомляється, що режисер наразі пише сценарій та збирає акторський склад. Вільньов і Legendary готують фільм «Дюна: Месія», про який режисер сказав у січні: «має бути останнім фільмом «Дюна» для мене».

Під час інтерв’ю The Hollywood Reporter Вільньов ухилявся від запитання, чим він займеться далі.Режисер зазначив, що зараз у нього чотири проєкти на столі. Він сказав, що будь-яка потенційна затримка з початком адаптації роману Френка Геберта 1969 року «Месія Дюни» для третього фільму буде пов’язана з «переконанням, що у мене є правильний сценарій».

Тоді Вільньов додав, що, можливо, захоче попрацювати над іншим проєктом, який, на його думку, буде більш відповідати часу, перш ніж братися за «Месія Дюни». Але, ймовірно, на тлі успіх студія думає інакше, а режисер не славиться суперечками з продюсерами.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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