Держава-агресор підробила застосунок «Резерв+», — Міноборони України

Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України, повідомила, що росіяни розповсюджують підроблений «Резерв+».

За її словами, вебзастосунки, які копіюють «Резерв+», мають на меті збір персональних даних українців. Ворог активно пошир.є їх, а міністерство оборони вже працює над забезпеченням захисту особистої інформації громадян.

Заступниця міністра закликає до уважності та перевірки джерел застосунку та посилань, на які здійснюється перехід. Офіційний застосунок «Резерв+» можна знайти за адресою reserveplus.mod.gov.ua. Підробні посилання схожі на цю адресу і зазвичай закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Розробником офіційного застосунку є міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

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Джерело: Катерина Черногоренко

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