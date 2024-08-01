«Оновити дані — це не стати на облік». Чому ТЦК штрафують навіть тих, хто зареєструвався в «Резерв+»?

Застосунок «Резерв+» — це лише можливість оновити контактні дані в електронному реєстрі «Оберіг». Це не встановлення на облік у ТЦК або отримання військового квитка, тому можуть виникнути штрафи. Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко.

Нардеп пояснив журналістам «Новини.LIVE» нюанси, пов’язані з «Резерв+» як коментар свого попереднього повідомлення щодо штрафів та публікацій у пресі щодо нього.

«Давайте ми одразу заспокоїмо суспільство, що ті, хто оновили дані «Резерв+» і мають невтрачений військово-обліковий документ, були на обліку, — їх не будуть штрафувати. ті приклади військовозобов’язаних громадян, котрі звернулися до мене, які я навів журналістам, вони стосувалися лише тих випадків, коли люди оновилися через застосунок «Резерв+», але не мали, або втратили військово-обліковий документ, тобто військовий квиток, або взагалі не були на обліку… Така людина все ж підпадає під штрафні санкції».

Під цим відео Федієнко ще раз пояснює: потрібно перебувати на обліку у ТЦК та мати військовий квиток, лише оновлення даних недостатньо. «Це оновити контактні дані в «Оберіг», якщо ви там вже були зареєстровані».

Раніше Олександр Федієнко опублікував повідомлення «Перша статистика по штрафах від різних ТЦК». У ньому нардеп розповідає про звернення до нього громадян, котрі після вчасної реєстрації у «Резерв+» отримали в програмі повідомлення, що треба звернутись до ТЦК для уточнення даних.

«Перший військовозобовʼязаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, маючи актуалізацію через «Резерв+», отримав штраф 17 тисяч грн. Другий десь втратив військовий квиток, і коли прийшов оновити дані, після того, як вже це зробив через «Резерв+» отримав теж штраф 17 тисяч грн через втрату військового квитка. Третій випадок схожий з другим, але там військовозобовʼязаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком».

В останньому випадку постраждалому від викрадення за допомогою юриста вдалося зменшити суму штрафу до 5100 грн. Депутат зазначає, що усі штрафи в цих випадках були законними, але, на його переконання, у першому можна було б обійтися попередженням.

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Джерело: Олександр Федієнко