Деякі користувачі Google Messages на Android отримують спотворені GIF-файли, надіслані з iPhone

Останніми тижнями користувачі Google Messages почали стикатися з проблемами при пересилці GIF-анімацій з iPhone на Android-пристрої. Такі зображення надходять у спотвореному вигляді – вони втрачають анімацію та частину пікселів.

Ця проблема зустрічалася на смартфонах Pixel, Samsung та інших Android-пристроях. Усі GIF-файли були надіслані через SMS/MMS власниками iPhone.

Хоча багато користувачів Android повідомили про цю проблему, вона стосується не кожної переписки між iPhone й Android. Бувають навіть випадки, коли в одному груповому чаті у різних користувачів Android можуть зустрічатись або бути відсутніми проблеми GIF-файлами від власників iPhone. Тому виявити закономірність досить важко.

Враховуючи широкий спектр пристроїв і операторів, навряд чи це проблема ОС Android. Це може бути проблема із застосунком Google Messages. Водночас поки не було повідомлень про таку ж проблему при пересиланні GIF-файлів з Android на Android. Отже, можна припустити, що найімовірнішим винуватцем є iOS. Причина може бути в помилці стиснення або відтворення.

У середині травня зросла кількість повідомлень про цю проблему, хоча деякі користувачі Android кажуть, що помічали її ще за кілька тижнів до цього. Варто відзначити, що 13 травня Apple випустила iOS 17.5, а її бета-тестування почалося 2 квітня.

Також примітно, що проблема виникла напередодні ініціативи Apple із впровадження RCS на iPhone. Очікується, що запуск RCS відбудеться цього року. Ймовірно, більше вдасться дізнатися під час конференції WWDC 2024, яка відбуватиметься наступного місяця.

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Джерело: 9to5google