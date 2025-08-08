Digital Foundry вийшла "з-під крила" IGN — бренд тепер повністю у власності команди

Digital Foundry

Команда Digital Foundry стала повністю незалежною від IGN. А найближчим часом планується запуск окремого сайту.

У 2024 році IGN придбала Gamer Network — і разом із нею частку DF, що раніше належала ReedPop. Але тепер, як пояснив засновник Digital Річард Ледбеттер, вони накопичили кошти, щоб продовжити свій шлях самостійно.

“Ігрова медіаіндустрія зараз переживає нестабільні часи, але ми віримо, що незалежні експерти здатні змінити ситуацію. Незалежні медіа живуть завдяки підтримці спільноти, і ми сподіваємось, що аудиторія підтримає наші плани та амбіції”, — каже засновник Digital Foundry.

Наразі в команді семеро учасників: Ледбеттер, Вілл Джадд, Джон Ліннеман, Олівер Маккензі, Том Морган, Алекс Батталья та Ауді Сорлі. Вони залишаються відомими насамперед своїми технічними розборами нових релізів, відеоаналізами продуктивності ігор та щотижневим подкастом Digital Foundry Direct.

Крім того, раніше DF публікувало свої статті на сайті Eurogamer, але було окремим підрозділом. У відповідь EU хостило їхні матеріали. Згідно з угодою, всі старі публікації на Eurogamer, створені Digital Foundry, тепер належать самій DF. Основним джерелом фінансування стане підтримка на Patreon, а також — новий вебсайт. Акцент обіцяють зробити на ретро-іграх, ПК-аналітиці та ще глибших технічних оглядах.

Раніше Digital Foundry працювала під брендом Gamer Network, яка частково належала ReedPop. З запуском YouTube-каналу у 2015 році проєкт отримав додаткову увагу від розробників і геймерів, і став своєрідним стандартом у сфері технічного аналізу ігор. Перехід на повну незалежність відбувається на тлі загального тренду в індустрії. Після продажів, реструктуризацій і скорочень, все більше ігрових медіа переходять на підтримку від аудиторії. Серед таких прикладів — Second Wind, Aftermath, Remap, а також Giant Bomb, яка нещодавно викупила себе у Fandom.

Джерело: The Game Business