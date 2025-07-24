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Новини IT-бізнес 24.07.2025 comment views icon

У ZeniMax обурені «нелюдськими» звільненнями Microsoft — з Elder Scrolls Online пішли «абсолютно важливі» люди

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Андрій Русанов

Редактор новин

У ZeniMax обурені «нелюдськими» звільненнями Microsoft — з Elder Scrolls Online пішли «абсолютно важливі» люди
The Elder Scrolls Online / ZeniMax

Коли йдеться про скорочення, хочеться вважати, що компанії звільняють когось некритичного та роблять це з повагою. Але це не про Microsoft і ZeniMax.

Нещодавно Microsoft звільнила понад 9000 людей з усієї компанії, значна частина яких працювала у підрозділі Xbox та ігор. Скорочення відчутно вплинули на такі студії, як The Initiative, ZeniMax та інші. В інтерв’ю Game Developer кілька розробників ZeniMax Media розкритикували керівництво Microsoft та Xbox погану організацію масового скорочення, хаос, який воно спричинило, та його вплив на людей і команди.

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Співробітниця ZeniMax Пейдж Бренсон описала той день як «один із найгірших днів на роботі, які вона коли-небудь мала у своєму житті». Вона пояснила, що Microsoft не змогла чітко пояснити, кого саме звільнятимуть, і каже, що звільнені були «абсолютно важливими» для успіху The Elder Scrolls Online та «невід’ємною частиною» функціонування студії.

«Багато практичних знань просто зникли за одну ніч. Тепер усім, хто залишився, доводиться ретельно збирати уламки. Падіння морального духу та загальна плутанина поширилися на наш загальний робочий процес. Раніше у нас були дуже надійні люди, які працювали над тими чи іншими речами — їх більше немає. Вони були незамінними. У мене таке відчуття, їх видалили як цифри на аркуші паперу, але реальне значення того, що вони робили — щоб усе працювало правильно», — каже Бренсон.

Старша тестувальниця якості ZeniMax Media Отем Мітчелл сказала, що відсутність комунікації з боку Microsoft залишила її та колег у стані «бийся або біжи» в день звільнень.

«Це ненормально. Це не було нормально. Мені байдуже, що вони зроблять, щоб видати це за щось нормальне — це не так. Вони роблять це у нелюдський спосіб. Мені байдуже, коли вони кажуть, що це було гідно, або зроблене з повагою — це не так. Деякі люди пропрацювали тут 15 років їх звільнили. Змушувати людей поспішати друкувати прощальні повідомлення в Slack своїм колегам, з якими вони працювали над різними проєктами, які приносили вашій корпорації гроші протягом 15 років, огидно. Це огидно. Якби я могла зараз передати якесь повідомлення будь-якому керівнику, я б сказала: «Перегляньте цей процес, бо це ненормально», — додала Мітчелл.

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У публічній заяві, опублікованій минулого тижня, профспілка працівників зв’язку Америки (CWA) та ZeniMax Online Studios United-CWA (ZOSU-CWA), ще одна профспілка, створена в рамках ZeniMax, заявили, що жодного члена профспілок ще не звільнили, але це все ще можливо. Представники обох профспілок продовжують переговори з Microsoft щодо звільнень.

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