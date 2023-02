“Історія іграшок 5”, “Крижане серце 3” та “Зоотрополіс 2” — Disney працює над сиквелами власних анімаційних фільмів

Під час фінансового звіту CEO Disney Боб Айгер оголосив, що нові частини “Історії іграшок”, “Крижаного серця” та “Зоотрополіса” перебувають у розробці. Він додав, що подробиці щодо сиквелів з’являться згодом та подякував інвесторами за довіру до “неперевершених брендів” Disney.

Таке оголошення не викликає здивування, оскільки усі останні виходи згаданих фільмів зібрали гідну касу у світовому прокаті. “Крижане серце” — один із найвдаліших проєктів Disney Animation, друга частина якого заробила $1,4 млрд у світовому прокаті та була номінована на “Оскар-2022” за найкращу оригінальну пісню “Into the Unknown”. Оригінальний фільм 2013 року отримав два “Оскари” за найкращий повнометражний анімаційний фільм і найкращу оригінальну пісню “Let It Go”.

“Зоотрополіс” зібрав $1,02 млрд, став найкращим анімаційним фільмом на церемонії “Оскар-2017” та поклав початок серіалу Disney+, чутки про який ходили роками.

“Історія іграшок” 1995 року став першим повністю комп’ютерним анімаційним повнометражним фільмом та одним із найулюбленіших мультфільмів для багатьох. Успіх оригіналу породив три сиквели: “Історія іграшок 2” у 1999 році, “Історія іграшок 3” у 2010 році та “Історія іграшок 4” у 2019 році. У всіх чотирьох основних фільмах франшиза заробила $3,03 мільярда доларів у світовому прокаті — четверта частина історії принесла $1,07 млрд, отримала номінацію на премію “Оскар-2020” за найкращу оригінальну пісню “I Can’t Let You Throw Yourself Away” Ренді Ньюмана та виграла статуетку як найкращий повнометражний анімаційний фільм. Однак торішній спіноф “Лайтер” був менш успішним зі скромними $226 млн касових зборів та неоднозначними відгуками.

Це, мабуть, найпозитивніша новина на тлі доволі похмурого звіту про доходи Disney. Боб Айгер, який нещодавно повернувся на посаду CEO, повідомив, що компанія звільнить 7 000 працівників з метою скоротити витрати на $5,5 мільярдів, а також поділився невтішними показниками підрозділу стримінгу: Disney Plus додав лише 200 000 передплатників у США та Канаді (загалом 46,6 мільйона), тоді як його міжнародна пропозиція (за винятком HotStar) отримала 1,2 мільйона користувачів; Hulu та ESPN Plus мали такий же повільний ріст, кожен додав 800 000 (до 48 млн) та 600 000 (24,9 млн) передплатників відповідно.

Джерело: IGN, Collider