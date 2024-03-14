«Дія» офіційно Open Source — і вже доступна на Github

Відтепер будь-який айтівець зможе проаналізувати технологію та запропонувати власні рішення для покращення роботи застосунку, а уряди в усьому світі — ознайомитись з українським досвідом цифровізації та використати код для створення власних державних сервісів.
Open Source, або Відкритий код — це програмне забезпечення, вихідний код якого публічно доступний. До нього входить:
- код мобільного застосунку — frontend та backend;
- логіка, документ і сервіс, які допоможуть зрозуміти, як працює платформа;
- ліцензія на використання.
Крім загального коду серверної та мобільної частини застосунку, наразі доступні документ Посвідчення водія та послуга Витяг про несудимість як приклади логіки роботи застосунку з даними (надалі документів та сервісів стане більше).
Програмне забезпечення «Дії» з відкритим кодом вже доступне на Github, однак щоб отримати доступ, треба попередньо підписати публічну ліцензію на сайті.
«Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів. Якщо айтівець захоче зробити «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією», — зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров.
У січні «Дія» відзвітувала про 20 млн унікальних користувачів (чимала частина прийшла саме за час повномасштабного вторгнення — у лютому 2022-го налічувалось 14 млн, а у травні 2023-го — 19 млн). Наразі мобільна програма пропонує 14 документів та 30+ сервісів, серед яких заявка на програму єВідновлення, військові облігації, перереєстрація авто, сплата судового штрафу чи податків тощо. Незабаром має запрацювати й послуга реєстрації шлюбу онлайн по відеозв’язку.
Торік у грудні застосунок отримав новий дизайн — вперше за 4 роки існування, а на 2024 рік Мінцифри анонсувала запуск Дія.Офісу, окремого сервісу для держслужбовців у Дії, а також освітнього застосунку Мрія з використанням технологій штучного інтелекту.
«Дія» тепер зберігатиме і освітні документи – Мінцифри запрошує на бета-тест
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