Кіно Новини 14.02.2024 о 19:33 comment views icon

Marvel оголосила нову «Фантастичну четвірку»: Педро Паскаль – Містер Фантастик

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Вадим Карпусь

Автор новин

Marvel Studios перенесла вихід нового фільму «Фантастична четвірка» з 2 травня на 25 липня 2025 року, а принагідно підтвердила новий акторський склад картини. При цьому підтвердилися чутки, що циркулювали раніше.

 

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Публикация от Marvel Studios (@marvelstudios)

Перезапуск «Фантастичної четвірки» стане першим фільмом шостої фази Кінематографічного всесвіту Marvel. Головні ролі у ньому виконають:

  • Педро Паскаль ─ Рід Річардс (Містер Фантастік)
  • Ванесса Кірбі ─ Сью Шторм (Жінка-невидимка)
  • Джозеф Квін ─ Джонні Шторм (Людина-факел)
  • Ебон Мосс-Бакрах ─ Бен Грімм (Істота)

Режисером нового фільму «Фантастична четвірка» став Метт Шакман, який раніше також зрежисував серіал «Ванда/Віжн». Сценарій до фільму готують Джош Фрідман, Джефф Каплан та Ян Спрінгер.

Джерело: deadline

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