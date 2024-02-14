Marvel оголосила нову «Фантастичну четвірку»: Педро Паскаль – Містер Фантастик

Marvel Studios перенесла вихід нового фільму «Фантастична четвірка» з 2 травня на 25 липня 2025 року, а принагідно підтвердила новий акторський склад картини. При цьому підтвердилися чутки, що циркулювали раніше.

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Перезапуск «Фантастичної четвірки» стане першим фільмом шостої фази Кінематографічного всесвіту Marvel. Головні ролі у ньому виконають:

Педро Паскаль ─ Рід Річардс (Містер Фантастік)

Ванесса Кірбі ─ Сью Шторм (Жінка-невидимка)

Джозеф Квін ─ Джонні Шторм (Людина-факел)

Ебон Мосс-Бакрах ─ Бен Грімм (Істота)

Режисером нового фільму «Фантастична четвірка» став Метт Шакман, який раніше також зрежисував серіал «Ванда/Віжн». Сценарій до фільму готують Джош Фрідман, Джефф Каплан та Ян Спрінгер.

Джерело: deadline

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