Джулія Гарнер зіграє жіночу версію Срібного Серфера у «Фантастичній четвірці»

Гарнер отримала «Еммі» за роль Рут Ленгмор у кримінальній драмі Netflix «Озарк», а також була номінована за роль Анни Делві в серіалі «Вигадана Анна».

Як повідомляє Deadline, Джулія Гарнер приєднається до всесвіту Marvel у майбутньому фільмі «Фантастична четвірка» — і, хоча подробиці сюжету на цей час не розголошують, ймовірно постане у ролі Шалла-Бал, однієї з версій Срібного Серфера. Чоловічу версію раніше грав Даг Джонс у фільмі «Фантастична четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера» 2007 року.

Тим часом в головній суперкоманді ролі розділились між Педро Паскалем (Містер Фантастик), Ванессою Кірбі (Жінка-Невидимка), Джозефом Квіном (Людина-факел) та Ебоном Мосс-Бакрахом (Істота).

Режисуватиме нову «Фантастичну четвірку» Метт Шакман («Ванда/Віжн») за сценарієм Джоша Фрідмана, Джеффа Каплана, Еріка Пірсона та Яна Спрінгера. Виробництво розпочнеться цього літа, а прем’єра фільму запланована на 25 липня 2025 року.

Раніше стало відомо, що Marvel перенесла «Капітан Америка: Прекрасний новий світ» та «Блейд» з Махершалою Алі на 2025-й рік. Також студія змінює стратегію виробництва на більш традиційну: із пілотними епізодами та шоуранерами, які повністю керуватимуть проєктами; і, за даними Variety, через кризу навіть розглядала повернення Роберта Дауні-молодшого, Скарлетт Йоганссон та інших акторів з оригінальних «Месників».