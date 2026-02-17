tradfi
Дослідження доводить, що е-рідер Kindle "кращий для сну" за паперові книги

Нова наукова стаття стверджує, що е-рідер Kindle краще сприяє процесу засинання за традиційні книги.


Читання — один з перевірених способів розслабитись перед сном. Особливо якщо уникати яскравих екранів та поринання у соцмережі. Тривалий час вважалось, що електронні гаджети для читання, як от Amazon Kindle або Kobo Clara Colour, це щось проміжне між звичайними смартфонами та книгами. Вплив е-рідерів на сон став предметом дослідження, проведеного 10 років тому. Результати продемонстрували, що вони шкодять здоровому сну, знижуючи рівень мелатоніну та впливаючи на добові ритми. 

Однак у новому дослідженні експерти зі сну заперечують ці аргументи та критикують методи, використані у попередньому дослідженні, які на, їхню думку, недостатньо відображують реальний життєвий досвід більшості людей. Лікарка та дослідниця сну з Медичної школи Уейк Форест Кетрін Шаркі заявляє, що електронні читалки менше навантажують мозок, ніж традиційні книги і це не пов’язано зі світлом. 

“Ви не перебуваєте під світлом, не перегортаєте сторінки, не тримаєте в руках важку книгу. Ви просто натискаєте, щоб перевернути сторінку. По суті, для використання електронної книги потрібно менше дій, ніж для читання традиційної, і це менше навантаження на мозок полегшує засипання”, — пояснює Кетрін Шаркі в інтерв’ю Wirecutter. 

З одного боку, твердження має свою логіку, адже е-рідери легші за традиційні книги і не вимагають фізичного перегортання сторінок. Журналісти AndroidPolice, зокрема, погоджуються з цією думкою та спираючись на власний досвід, підтверджують, що з е-рідером процес засинання легший, оскільки звичайна книга та перегортання сторінок змушують крутитись у ліжку та докладати зусиль, щоб тримати книгу постійно відкритою.


Кетрін Шаркі у дослідженні заявляє, що саме Kindle допоміг їй побороти безсоння. Дійсно, можна зважати на те, що е-рідер достатньо тримати однією рукою і він легший за будь-яку звичайну книгу. Однак чи дійсно це впливає на краще засинання? Питання залишається відкритим. 

Ми писали, що ринок електронних книг більшою частиною ділять між собою Kindle та Kobo. Та цього разу з’явилася цікава альтернатива у вигляді PocketBook InkPad One. Між тим Microsoft заборонила надсилати в “читалки” Kindle документи з Word.

Amazon представила нові Kindle Scribe — три рідери із ШІ та версією “в кольорі” за $630

Джерело: AndroidPolice

