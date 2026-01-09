Microsoft заборонила надсилати в "читалки" Kindle документи з Word

Kindle Scribe Colorsoft

Через три роки після запуску Microsoft скасувала зручну функцію для електронних рідерів Kindle, яка дозволяла завантажувати документи з Word — зі збереженим форматуванням або ж перетворюючи їх на повноцінні книги зі зміною шрифту, налаштуваннями макета тощо.

Днями компанія оновила документацію підтримки новим банером, який повідомляє, що функція “Надіслати на Kindle” буде закрита наступного місяця:

Важливо: Опція “Надіслати документи на Kindle з Microsoft Word” буде припинена після лютого 2026 року. Надалі користувачі не матимуть доступу до цієї функції через меню “Експорт”. Натомість ми рекомендуємо надсилати файли doc. та docx. безпосередньо з сайту Send to Kindle від Amazon.

Функція припинить роботу 9 лютого — на всіх платформах, з яких можна експортувати документи Word до Kindle, включаючи Windows, macOS та вебверсію. Попередньо завантажені файли лишаться дійсними.

“Справедливості заради, слід зазначити, що функція була корисною, але нішевою”, — зазначає Neowin. “Її адаптували спеціально для власників Kindle Scribe з великими екранами та можливостями письма на екрані. Для решти — Send to Kindle стане чудовим варіантом”.

Нагадаємо, що торік у жовтні Amazon представила нові Kindle Scribe: три рідери із ШІ та версією “в кольорі” за $630; а за три місяці до того — бюджетний Kindle Colorsoft на 16 ГБ і перший кольоровий рідер для дітей.