Дослідження: скільки отримують українські IT-тестувальники [літо 2022]

Профільний український ресурс DOU.UA провів чергове зарплатне дослідження, зібравши понад 2500 анкет QA-фахівців. Аналіз показав, що зарплати тестувальників у першій половині 2022 року змінювалися дуже нерівномірно. В Automation QA та General QA вони продовжували зростати, а в Manual QA дещо впали. Трошки збільшилися зарплати спеціалістів від інтернів до сеньйорів, а зарплати техлідів та менеджерів зменшилися.

Як і розробники, більшість QA-спеціалістів працюють (96% опитаних на фултаймі), а 79% не відчули значних змін у роботі через початок війни. Найбільше постраждали через початок вторгнення інтерни: 17% з них втратили роботу, у 29% зменшилася кількість проєктів. Близько 20% інтернів QA зараз шукають роботу. Тестувальники активно переїжджали через війну: тільки 36% залишалися вдома, коли почалися активні бойові дії. Зараз 24% QA-спеціалістів повернулися додому, ще 27% живуть в інших населених пунктах в Україні, а 12% виїхали за кордон. Велика частина QA виїхала з Києва (до вторгнення тут жили 42% спеціалістів, зараз — 24%) та з Харкова (раніше тут жили 15%, зараз — близько 3%). Найчастіше переїжджали у Львів (зростання з 13% до 20%) та інші міста в західній та центральній частинах України. Частка тестувальників у Дніпрі та Одесі дещо впала (з 6% до 5% та 4% відповідно).

Частка Automation QA та General QA у цьому дослідженні дещо нижча, ніж у попередньому. Частка Automation QA зменшилась з 28% до 23%; General QA — з 19% до 16%. Через це збільшилася кількість Manual QA — з 52% в грудні 2021 року до 60% в червні 2022-го. Найпопулярнішою мовою серед QA-спеціалістів залишається Java: 15% вважають її основною. На другому місці — JavaScript та Python: їх вважають основними по 9% тестувальників. Далі йде C# / .NET — її обрали 6% фахівців.

На відміну від зарплат розробників, які дещо зросли в першому півріччі 2022 року, медіанні зарплати тестувальників знизилися на $100, до $2000. Падіння передусім торкнулося найкваліфікованіших співробітників рівня Tech Lead (-$300, до $4300) та Manager (-$500, $4000). Зарплати Team Lead не змінилися. Це теж відрізняє їх від розробників, де зарплати зростали насамперед у більш досвідчених спеціалістів. Зарплати фахівців нижчих рівнів трохи збільшилися: інтерни +$75, джуни +$50, мідли +$38, сеньйори +$100.

Бонуси не мають значного впливу на медіанні зарплати QA-спеціалістів. Тільки 25% опитаних їх отримують. З врахуванням бонусів медіанна зарплата тестувальника становить $2050 проти $2000 без них. Зарплати QA-спеціалістів у першому півріччі 2022 року змінювалися неоднаково. Якщо в інтернів показники всіх трьох квартилів зросли, то у джунів лише першого квартилю та медіана, а найвищі зарплати не змінилися. У мідлів розширився діапазон зарплат: компенсація в першому квартилі знизились, медіана практично не змінилася, а третій квартиль зріс.

За медіанними зарплатами тестувальників Київ залишається на першому місці, хоча середня зарплата в місті зменшилась на $100, якщо порівнювати з груднем 2021 року. На другому місці — Львівська та Рівненська області, де медіанні зарплати збільшилися на $200. Помітно зростання компенсацій і в інших регіонах на заході України, великою мірою через міграцію спеціалістів з Києва та Харкова. В Дніпрі та Одесі медіанні зарплати на рівні $2000: в Дніпрі медіана не змінилася, а в Одесі зросла на $200. Харків — єдине з великих міст, де медіанні зарплати сильно зменшились за останні пів року: зараз медіана становить $1500, що на $500 менше, ніж у грудні 2021 року. Також середня зарплата відчутно зменшилася в Житомирі (-$450) та Вінниці (-$500). Через міграцію з Харкова зросла медіанна зарплата в Полтаві — на $560.

Медіанні зарплати спеціалістів з Automation QA та General QA продовжили збільшуватись: у Automation QA вона становить $3215 (+$215), General QA — $2800 (+$200). Зарплати Manual QA, навпаки, дещо зменшилися, якщо порівнювати з груднем 2021 року (-$70, до $1500). За кожною спеціалізацією зміни зарплат були нерівномірні. У Middle вони зросли для усіх спеціалізацій. Ще збільшилися зарплати джунів у General QA та Manual QA, хоча вони все одно лишаються меншими, ніж в Automation QA. Зарплати Senior не підвищилися для жодної спеціалізації.

C# / .NET та Java залишаються найоплачуванішими мовами в QA. Медіанна зарплата тестувальників, які використовують C# / .NET, за пів року зросла на $175 і становить $3200. У тих, хто послуговується Java, вона збільшилася на $100, до $2900. Помітно зросли зарплати тих, хто найчастіше віддає перевагу TypeScript: +$150 за пів року, до $2750. Python та JavaScript дещо відстають за рівнем зарплат, а медіанна зарплата тих, хто переважно користується JavaScript, навіть зменшилась на $50.

Серед тих, хто найчастіше працює з C# / .NET, зарплати зростали передусім у General QA та спеціалістів рівня Senior. Серед фахівців з Java помітно збільшились зарплати тих, хто спеціалізується на Automation QA (+$400, до $3400) та General QA (+$275, до $2775). Також зросли зарплати тестувальників усіх спеціалізацій з Python рівня Middle (+$400, до $2200). Падіння зарплат спеціалістів з JavaScript відбулося через зменшення медіанної зарплати в Automation QA. Компенсації за іншими спеціалізаціями зростали. Джуни теж стали отримувати більше, їхні зарплати наздогнали середній рівень (+$200, до $900).

Зарплати спеціалістів з Manual QA та Automation QA відрізняються на всіх етапах кар’єри. Різниця в зарплатах найменша для спеціалістів, які працюють менше ніж пів року, причому зарплати Automation QA вищі на 15–25%. Далі розрив збільшується до 40–60%, а для фахівців з понад 10 роками досвіду зарплати в Automation QA можуть бути більшими вдвічі. Зарплати Automation QA ближчі до зарплат розробників, ніж до зарплат Manual QA. В середньому вони лише на 6% нижчі за зарплати розробників.

Медіанні зарплати тестувальниць дещо нижчі від зарплат тестувальників. У Manual QA ця різниця невелика ($1600 проти $1500), а в Automation QA та General QA помітніша. Медіанна зарплата чоловіків в Automation QA становить $3363 проти $2900 серед жінок, а в General QA — $3000 у чоловіків проти $2500 серед жінок. Різниця пов’язана передусім з тайтлами. В Automation QA та General QA cеред чоловіків вища частка спеціалістів на посаді Team Lead+, через що медіанні зарплати чоловіків у цих спеціалізаціях більші. В Manual QA різниці в тайтлах практично нема, тому і медіанні зарплати майже не відрізняються.

Повна версія дослідження доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA