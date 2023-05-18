Доступ до чатбота Bing можна отримати без облікового запису Microsoft, але з обмеженням до 5 запитів на сеанс

На початку травня Microsoft масштабно оновила чатбот Bing та відкрила його для публічного тестування – нині компанія очікує залучити ще більшу аудиторію, скасувавши вимогу входу через обліковий запис Microsoft.

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Віцепрезидент підрозділу Bing Майкл Шехтер написав у Twitter, що компанія «почала розгортати неавтентифікований доступ до чатбота». Щоправда, для користувачів без облікового запису Microsoft передбачені певні обмеження – лише 5 запитів за сеанс, тоді як зареєстровані люди можуть скористатися 20-ма.

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations. — Michael Schechter (@mikeschechter) May 17, 2023

Microsoft представила оновлений пошуковик Bing зі штучним інтелектом на початку лютого – він, як і ChatGPT працює на базі великої мовної моделі OpenAI й дозволяє боту відповідати на запити користувачів мовою, схожою на людську. Останні оновлення дозволяють Bing генерувати зображення за допомогою вбудованої функції Bing Image Creator, яка підтримує 100 мов; надавати у відповідях діаграми, графіки чи відео; зберігати історії розмов та навіть взаємодіяти зі сторонніми службами – такими як OpenTable для бронювання ресторанів і Apple TV для пошуку фільмів.

Згодом Microsoft планує додати у Bing функції експорту – для того, щоб ділитися відповідями чатбота в Twitter чи переносити їх в документ Word, а також експериментує з персоналізацією сеансів з чатботом, щоб у подальших розмовах він міг використовувати контекст з попередніх. Також компанія працює над мультимодальною підтримкою – функція, що дозволить завантажувати зображення для пошуку певного вмісту (наприклад, щоб попросити Bing пошукати шафу, схожу на меблі, які вже є в вашому інтер’єрі).