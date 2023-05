Доступ до чатбота Bing можна отримати без облікового запису Microsoft, але з обмеженням до 5 запитів на сеанс

На початку травня Microsoft масштабно оновила чатбот Bing та відкрила його для публічного тестування – нині компанія очікує залучити ще більшу аудиторію, скасувавши вимогу входу через обліковий запис Microsoft.

Віцепрезидент підрозділу Bing Майкл Шехтер написав у Twitter, що компанія «почала розгортати неавтентифікований доступ до чатбота». Щоправда, для користувачів без облікового запису Microsoft передбачені певні обмеження – лише 5 запитів за сеанс, тоді як зареєстровані люди можуть скористатися 20-ма.

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations.

— Michael Schechter (@mikeschechter) May 17, 2023