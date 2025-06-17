Дрон з рукою-хоботом робить те, чого не можуть інші

HKU

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Дослідники з Університету Гонконгу (HKU) розробили неймовірно гнучку роботизовану руку, що може кріпитись до дронів, суттєво розширюючи їхні можливості.

Зазначається, що професор Пен Лу та його команда з кафедри машинобудування HKU створили гнучку роботизовану руку, яку назвали «Повітряний хобот слона». Цей пристрій здатен легко змінювати форму, кріпитись до дронів, дозволяючи їм виконувати складні завдання, які до цього вважались майже неможливими.

Невдовзі ця технологія може дозволити дронам проводити розчистку завалів під час стихійних лих, обслуговувати лінії високої напруги та мости. Жорсткі механічні роборуки часто мають обмеження відносно ваги та обмежений потенціал власних рухів.

Розробники надихались неймовірною гнучкістю хобота слона, створюючи інноваційну роборуку, яка здатна охоплювати предмети різних форм та розмірів. Пристрій здатен маневрувати у вузьких трубах, обходити перешкоди і виконувати складні завдання в обмеженному просторі.

«AET надзвичайно спритний у порівнянні з існуючими повітряними маніпуляторами, оскільки може набувати будь-якої форми. Він може захоплювати предмети різних розмірів та форм, що практично неможливо для звичайних повітряних маніпуляторів», — пояснює Пен Лу.

Безпілотники, оснащені подібною роборукою, можуть прибирати уламки з будівель або пошкоджених ліній електропередач. Їхній радіус дії та точність також роблять їх придатними для огляду та ремонту мостів та інших об’єктів інфраструктури, до яких важко дістатися по землі.

Наразі професор Пен Лу та його команда працюють над покращенням ефективності захоплення та утримання у повітрі різних предметів розробленою ними роботизованою рукою. Успіх цього пристрою закладає основу для більш просунутих, універсальних систем дронів, які можуть стати ключовими інструментами у багатьох сферах, від підтримки безпеки, до обслуговування енергомереж.

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Завдяки унікальному поєднанню гнучкості та функціональності ця роборука змінює уявлення про можливості повітряної робототехніки. Вона не просто збільшує радіус дії дрону, а розширює його функції загалом.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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