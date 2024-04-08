Друга «Дюна» збільшила світову касу до $660 млн, зміцнивши позиції у статусі «найбагатшого» фільму 2024 року

Фільм вже давно перевершив першу частину за глобальними заробітками та став найбільшим хітом в кар’єрі Тімоті Шаламе.

Вихідними «Дюна: Частина друга» вперше залишила п’ятірку лідерів у національному прокаті, однак заробила $7 млн — із закордонними заробітками у $11 млн загальна каса продовження науково-фантастичної епопеї сягнула $660 млн.

Нагадаємо, що лише за 3 тижні прокату друга частина перевершила загальні світові збори попередниці у $407, 5 млн, а всього за 10 днів — національні (однак перша частина була одночасно випущена у кінотеатрах та на HBO Max, тому продажі квитків були дещо придушені релізом в онлайні). На цей час серія офіційно увійшла до клубу-франшиз мільярдерів, а Дені Вільньов вже готується перевершити ці здобутки — режисер працює над розробкою третьої частини, яка, як він зазначав раніше, має стати фінальною.

«Ґодзілла та Конг: Нова імперія» домінував у прокаті Північної Америки з $31,7 млн, випередивши дебютантів — фільми «Манкімен» та «Омен: Початок» — попри падіння продажів квитків на 60%. На цей час стрічка Адама Вінгарда, яка об’єднує двох гігантських монстрів для порятунку планети, заробила $361 млн у всьому світі.

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«Омен: Початок» у першу чергу був створений для Hulu, однак перейшов у кінотеатри, зважаючи на фінансову вигоду. Горор від режисерки Аркаши Стівенсон обійшовся у $30 млн, тому якихось надзвичайних цілей для заробітку немає — нині його каса складає $17,4 млн.

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«Мисливці на привидів: Крижана імперія» від Sony у третій вікенд прокату довів глобальні збори до $138 млн, а зважаючи на бюджет у $100 млн, фільм навряд можна назвати успішним. Чого не скажеш про анімацію Universal і DreamWorks Animation «Кунг-фу Панда 4» — у всьому світі мультфільм заробив $410 млн при бюджеті у $85 млн.