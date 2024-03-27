Тімоті Шаламе уклав багаторічну угоду з Warner Bros. після успіху «Дюни» та «Вонки»

Угода передбачає участь Шаламе у проєктах студії в якості актора та продюсера.

Мюзикл «Вонка», в якому Тімоті Шаламе зіграв легендарного шоколатьє, з моменту дебюту у грудні заробив $632 млн у всьому світі. Тоді як вже наприкінці лютого актор повернувся на великий екран у ролі Пола Атріда в другій частині «Дюни» — на цей час фільм все ще транслюється в кінотеатрах, але вже перевершив здобутки першої частини із $575 млн касових зборів.

За даними Warner Bros., Шаламе став першим актором за чотири десятиліття, який знявся одразу у двох найкасовіших фільмах США останніх восьми місяців.

Як зазначає Variety, успіх фільмів та подальша угода значно збагатять актора — лише за «Вонку» він заробив понад $8 млн.

«Протягом останніх років ми захоплювалися не лише відданістю Тімоті своїй справі, яка очевидна в діапазоні та глибині його різноманітних ролей, але і його непохитним бажанням приділяти 100% свого часу та уваги кожному проєкту у Warner Bros. та в інших місцях», – йдеться у заяві гендиректорів Warner Bros. Motion Picture Group Майка Де Луки та Пем Ебді. «Його робота над кампаніями для «Дюни» та «Вонки» — говорить сама за себе».

Відповідно до угоди, Шаламе може знімати фільми й в інших місцях, але Warner Bros. отримає право першою взятися за фінансування його потенційних проєктів.

28-річний американо-французький актор знявся у номінованих на «Оскар» фільмах «Назви мене своїм ім’ям», «Леді-Птаха», «Маленькі жінки» та «Дюна», а також продюсував романтичний фільм жахів Луки Гуаданьїно «Цілком та повністю» та байопік Джеймса Менголда про Боба Ділана «A Complete Unknown» (все ще перебуває на стадії знімання).

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«Робота з Майком Де Лукою, Пем Ебді та їхніми командами над «Вонкою» та «Дюною» протягом останніх кількох років була дуже корисним досвідом», — сказав Шаламе. «Це керівники, які вірять у створення справжнього кіно, і я дуже вдячний за підтримку мене як актора, продюсера та співавтора. Це партнерство здається природним наступним кроком. Вперед!».

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