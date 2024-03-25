«Дюна» Дені Вільньова офіційно стала франшизою-мільярдером — каса другої частини наблизилась до $575 млн

Друга частина науково-фантастичної епопеї Дені Вільньова продовжила свою тріумфальну ходу у прокаті, довівши загальні прибутки до $574,4 млн — $233,4 млн прийшлися на внутрішній ринок, тоді як закордонні збори сягнули $341 млн.

Таким чином франшиза, яка також включає фільм «Дюна» 2021 року із заробітками у $433,9 млн, офіційно увійшла до клубу мільярдерів.

Варто зазначити, що лише за 3 тижні прокату друга частина перевершила загальні світові збори попередниці, а всього за 10 днів — національні (однак перша частина була одночасно випущена у кінотеатрах та на HBO Max, тому продажі квитків були дещо придушені релізом в онлайні).

«Дюна: Частина друга» продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова. Згідно з синопсисом, у продовженні Пол Атрід об’єднується з Чані та фременами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сім’ю. До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являються нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

Примітно, що досягнення знаменує першу франшизу на мільярд для Шаламе і другу для Зендеї (разом із франшизою «Людина-павук»). Стеллан Скашґорд, Хав’єр Бардем та Джош Бролін вже втретє потрапили до «елітного клубу».

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