Другий сезон серіалу «Фолаут» / Fallout вже має «готовий сценарій», який продовжить історію першого

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Керівниця Amazon MGM Studios Дженніфер Салке та голова телевізійного відділу Вернон Сандерс розповіли про стан готовності другого сезону серіалу «Фолаут» / Fallout, який йде за графіком, якщо не випереджає його.

Вернон Сандерс каже, що підготовка серіалу йде добре, і, на його думку, випереджає графік. Конкретна дата виходу поки невідома.

«Нам пощастило, тому що бачення було весь час. Я думаю, що ми випереджаємо графік з погляду можливості запустити другий сезон. Ми ще не маємо точної дати запуску, але ми вже отримали сценарії, і я думаю, що шанувальникам першого сезону справді сподобається те, що ми збираємося зробити у другому сезоні».

Дженніфер Салке прокоментувала чутки про перехід серіалу формат антології. Деякі шанувальники вважають, що це дозволить сценаристам ширше досліджувати світ серіалу.

«Я бачила деякі розмови про те, чи це буде антологія. В цьому є багато «дверей», крізь які ми могли б пройти, щоб розкрити красу IP. Але ми повністю віддані справі, ми всі в цій подорожі з персонажами, яких ми зустріли та полюбили в першому сезоні».

Серіал «Фолаут» / Fallout від Amazon отримав 16 номінацій «Еммі». Його другий сезон отримав «зелене світло» лише через тиждень після прем’єри. Нещодавно творча група натякнула на 5 сезонів.

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Джерело: Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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