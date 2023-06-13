Другий сезон серіалу «Фундація» стартує на Apple TV+ 14 липня – дія розгортається через 100 років після подій першого сезону

Цього літа на стрімінговому сервісі Apple TV+ вийде другий сезон науково-фантастичного серіалу «Фундація» / Foundation за мотивами однойменного циклу романів Айзека Азімова. До цієї події сервіс підготував трейлер, який дає гарне уявлення про те, на що можуть очікувати глядачі.

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Судячи з трейлера, другий сезон буде більш насичений подіями, порівняно з попереднім сезоном. Його дія відбувається через сторіччя після подій першого сезону, і Галактична Імперія на чолі з Братом Днем (Лі Пейс) готується до повномасштабного конфлікту з організацією «Фундація» – групою, яку очолює Харі Селдон (Джаред Харріс).

«Понад століття після фіналу першого сезону по всій галактиці наростає напруга. Поки Клеони розпадаються, мстива королева замишляє знищити Імперію зсередини. Харі, Гаал та Салвор виявляють колонію менталіків з особливими здібностями, які загрожують змінити саму психоісторію. Тим часом «Фундація» та Імперія знаходяться на шляху до війни, і доля людства висить на волосині», – йдеться у синопсисі другого сезону.

Другий сезон серіалу «Фундація» включає 10 серій. Прем’єра першої з них запланована на 14 липня 2023 року. Потім нові серії з’являтимуться щотижня, а завершиться другий сезон 15 вересня.

Джерело: The Verge