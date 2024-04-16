🤡Дуров дав інтерв’ю Такеру Карлсону, який тепер також має канал в Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував нове інтерв’ю з Такером Карлсоном, тим самим американським проросійським пропагандистом, який нещодавно робив інтерв’ю з путіним для соцмережі X (Twitter) Ілона Маска. А ще раніше пропагандист, якого вигнали з Fox News, неодноразово заявляв, що геноцид в Бучі — постанова, а у підриві Каховської ГЕС звинувачував Україну.

«Як лідер політично нейтральної платформи, я несу відповідальність за спілкування з журналістами, які представляють різні політичні погляди. У лютому я записав 3-годинне інтерв’ю з журналістом ліберальних поглядів. Того ж дня я розмовляв з Такером Карлсоном, який відомий своїми консервативними поглядами. Таким чином я можу залишатися справедливим до всіх аудиторій і розповісти історію Telegram кожному». Павло Дуров, російський програміст та засновник Telegram

Саме інтерв’ю вже зняте, причому саме у відеоформаті (таких з Дуровим не було вже понад 10 років), і вийде «дуже скоро». Коли саме, ні разу «неросіянин» (ось тут пояснювали) Павло Дуров не уточнив, а натомість прорекламував офіційний Telegram-канал Такера Карлсона, де мають анонсувати вихід цього самого інтерв’ю. Сам канал було створено 7 березня і на нього вже підписалося 25 тис. користувачів/ботів.

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