Динаміка переходу з Android на iPhone сповільнилася в 2023-му

За останні кілька років Apple вдалося відвоювати все більшу частку ринку в Android, і зараз Apple продає більше смартфонів, ніж Samsung. Але у 2023 році на iPhone перейшла менша кількість (колишніх) користувачів Android, ніж роком раніше.

Згідно зі звітом CIRP, 13% покупців iPhone у 2023 році перейшли з Android на iOS. Це менше, ніж 15% у 2022 році, що було найвищим показником за останні п’ять років. 2023 рік, втім також не був особливо дивовижним для пристроїв на Android, де більшість флагманів були досить ітеративними, і навіть складані пристрої в цілому були відносно слабкими, передає 9to5Google.

Цифра 13% також не є особливо низькою. У 2020 та 2021 роках цей показник був на рівні 11%, на що, можливо, вплинула пандемія. А у 2019 році він знову становив 13%.

Однак ці цифри свідчать про тенденцію, що власники iPhone залишаються на своїх пристроях, а користувачі Android також не надто переходять на інші системи. Хоча в деяких випадках перехід на іншу платформу має певні переваги, негативні сторони зазвичай переважують, оскільки зміна екосистеми часто означає реінвестування в додатки та ігри, а також звикання до різноманітних особливостей та переваг іншої операційної системи.

Долучайся до конкурсу авторів ІТС! Вигравай круті призи від наших партнерів Logitech - професійне ігрове кермо та низькопрофільні ігрові клавіатури.