Samsung більше не лідер ринку смартфонів (вперше з часів Nokia) — його обійшла Apple

Samsung залишався незмінним світовим лідером ринку смартфонів понад десять років, але його панування закінчилося торік — Apple, як і прогнозувалося, обійшла Samsung і стала найбільшим виробником смартфонів у 2023 році, підтверджують дані нового звіту IDC.

Зліт Apple та падіння Samsung

Востаннє Samsung поступався лідерством у 2010 році — у часи минулої слави Nokia (тоді легендарний фінський виробник ще контролював третину ринку). Стійкий ріст у преміумсегменті, на який вже припадає понад 20% продажів (частка продовжує зростати), сильні продажі в США, а також програми перепродажу, обміну та лізингу, значною мірою допомогли Apple вперше стати №1 у світі за річним обсягом продажів смартфонів. Протягом 2023 року Apple відвантажила 234,6 мільйона iPhone і зайняла 20,1% світового ринку (+3,7%). Водночас Samsung спустилася на друге місце з результатом 226,6 млн штук, а її частка скоротилася до 19,4% (-13,6%).

Третьою фінішувала китайська Xiaomi з результатом 145,9 млн смартфонів — на 12,5% менше, ніж у 2022-му. Четверте та п’яте місця — теж за китайськими брендами: Oppo та вже знайома нам Transsion (власник брендів Tecno та Infinix), яка у 2023 році спромоглася відвантажити 94,9 млн смартфонів, яка зараз демонструє найбільші темпи зростання серед першої п’ятірки, а в останньому кварталі піднялася на 4-ме місце.

Що цікаво, Samsung, яка зараз готується до запуску серії Galaxy S24 (презентація відбудеться вже завтра, 17 січня) — єдина в першій п’ятірці зі спадом продажів у четвертому кварталі 2023 року. Також цьогоріч очікуються складані смартфони Galaxy Flip 6 та Galaxy Fold 6

Найбільші виробники смартфонів — у четвертому кварталі та за весь 2023 рік

Ринок смартфонів — що далі

Загалом світовий ринок смартфонів у 2023 році стиснувся на 3,2% у кількісному вимірі, до 1,17 мільярда пристроїв — найгірший результат за десятиріччя. Водночас після більш як двох років спаду підряд ринок показав зростання в останньому кварталі 2023 року. Власне, в четвертому кварталі постачання зросли на 8,5% (навіть вище прогнозних 7,3%), до 326,1 млн штук, що дає надію на пожвавлення попиту у 2024 році.

IDC відзначають помітне покращення позицій гравців Android нижчих рівнів, як-от Transsion і Xiaomi — насамперед завдяки пожвавленню попиту на ринках, що розвиваються. Також згадується відновлення конкуренції з боку Huawei у Китаї, сегмент складаних смартфонів, який стає все помітнішим, та роль ШІ.

“Huawei повертається і швидко завойовує ринок Китаю. Такі бренди, як OnePlus, Honor, Google та інші, випускають дуже конкурентоспроможні пристрої в нижньому ціновому діапазоні високого класу. Крім того, все більшої популярності набувають складані смартфони та дискусії навколо штучного інтелекту на смартфонах. Загалом, ринок смартфонів чекають надзвичайно цікаві часи”. Раян Рейт, віце-президент групи IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers

За прогнозом Jefferies, у 2024 році Huawei відвантажить близько 64 млн смартфонів — проти менш як 35 млн за підсумками 2023-го. Китайський гігант досі під санкціями США, але поступово адаптується та повертається до тями — розповідали про це в нещодавньому матеріалі.

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