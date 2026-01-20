"Дюна 3" лишила "Месників" без IMAX: всі екрани заброньовані на 3 тижні з 18 грудня

Тімоті Шаламе та Роберт Дауні-молодший. Фото: Warner Bros., Marvel

Початок зими 2026 року відзначиться великим протистоянням в кіноіндустрії: в один день, 18 грудня, на екрани вийдуть “Дюна 3” і “Месники: Сходження Доктора Дума”. Що цікаво, жодна зі студій не планує поступатися датою, однак на “дружній” ефект у стилі “Барбенгеймеру”, судячи з останніх новин, очікувати не варто.

Згідно з Empire City Box Office, “Дюна 3” фактично позбавила “Месників” трансляції в IMAX, бо забронювала всі екрани одразу на три тижні поспіль з дати прем’єри 18 грудня. Власне, це одна з причин, чому Warner Bros. відмовилась перенести фільм Вільньова, коли Marvel та Disney оприлюднили ту саму ж дату релізу для стрічки братів Руссо.

Як і Крістофер Нолан, Вільньов має “міцні стосунки” з IMAX. Аж до того, що торік гендиректор канадської IMAX Corporation Річард Гельфонд сам анонсував, що “Дюна 3” була знята здебільшого на камери їхнього формату. Зважаючи на те, що відшукати нову дату для показів з тритижневою трансляцією буде важко, Warner Bros. можна зрозуміти.

Інше питання, чи витримає фільм протистояння з навалою фанатів супергероїки? Перші чотири тизери “Месників” зібрали рекордні 1 млрд переглядів, а повернення ключових персонажів всесвіту (для декого в оновлених ролях), лише підсилює цей інтерес.

Що цікаво, виконавці головних ролей Роберт Дауні-молодший (Доктор Дум з “Месників”) та Тімоті Шаламе (Пол Атрід з “Дюни”) обговорювали спільну дату релізу і вже придумали для цього відповідний термін — Dunesday.

“Але побачимо, чи лишимось ми друзями до того часу”, — жартував Дауні на прем’єрі фільму “Марті Супрім” з Шаламе в головній ролі.

“Месники: Сходження Доктора Дума” — це вже п’ятий фільм про Месників, однак на цей раз Дауні з’являється в ролі ключового лиходія. Серед інших персонажів очікуємо на появу Стіва Роджерса, Тора, Фантастичної четвірки, Громовержців та Людей Ікс. Щодо “Дюна 3”, то фільм розповість про Пола Атріда вже у статусі імператора планети Арракіс. Шаламе, Зендея, Флоренс П’ю та Хав’єр Бардем повторять свої ролі, Джейсон Момоа з’явиться у вигляді ґхоли — клона, створеного з клітин його померлого персонажа Дункана Айдахо, тоді як син актора зіграє одного із підлітків-близнюків, дітей Пола і Чані. З чуток, акторський склад також поповнили Аня Тейлор-Джой, яка отримала в другій частині камео, як доросла сестра Пола, та Роберт Паттінсон — ймовірно, у ролі головного лиходія Скайтейла.