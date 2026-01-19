Новини Кіно 19.01.2026 comment views icon

Тизери "Месників" побили рекорд: 1 млрд переглядів на чотирьох

Катерина Даньшина

Тизери "Месників" побили рекорд Marvel: 1 млрд переглядів на чотирьох лише з соцмереж
“Месники: Сходження Доктора Дума” є, мабуть, одним із найочікуваніших фільмів 2026 року — принаймні, якщо зважати на популярність тизерів. На цей час вийшли всього чотири, які разом зібрали понад 1 млрд переглядів.

Попереднім лідером з переглядів для Marvel і кіно загалом був “Дедпул і Росомаха“, який зібрав рекордні 365 млн за добу — однак загальна цифра включала близько 100 млн переглядів з Супербоулу. Тизери “Месників” не мали такої переваги, однак поглянемо як проявить себе перший трейлер, який, за чутками, покажуть на тій же події цьогоріч.

Цікаво, що перегляди могли бути ще більшими: однак частина глядачів переглянула тизери в кінотеатрах на показах “Аватар 3”, а частина — ще в піратських версіях, які активно ширились в мережі. Окремі цифри для кожного відео, на жаль, не розкривають.

Marvel подякувала фанам за підтримку в Twitter (X) і поділилась відео. Однак не очікуйте нових кадрів, там лише відлік часу до релізу — 18 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що в доступних на цей час тизерах ми вперше офіційно побачили повернення Стіва Роджерса, також відомого як Капітан Америка (Кріс Еванс), Тора (Кріс Хемсворт) та Людей Ікс від Fox, включаючи Магнето у виконанні Ієна Маккелана та Професора Ікс у виконанні Патріка Стюарта, а також незвичайну команду Ваканди на чолі з Шурі (Летіція Райт) та Фантастичну четвірку. Цікаво, що після публікації всіх чотирьох відео режисери фільму Ентоні та Джо Руссо попередили, що це не стільки тизери — а підказки — і закликали фанів до їхньої розгадки.

Окрім вищеназваних персонажів у “Месники: Сходження Доктора Дума”, очікувано як для назви, з’явиться сам Дум у виконанні екс-Залізної людини Роберта Дауні-молодшого.

Всі тизери нових “Месників” (українською)

Джерело: Hollywood Reporter, Games Radar

