«Дюна 3»: син Джейсона Момоа стане сином Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе в образі Пола Атріда / «Дюна»:

Для фільму «Дюна: Месія» обрали акторів на ролі дітей Пола Атріда та Чані — і родина Момоа потрохи захоплює франшизу.

Ролі близнюків отримали Накоа-Вульф Момоа та Іда Брук, які обидва підлітки. Це важлива сюжетна зміна: у книзі «Месія Дюни» Френка Герберта персонажі Лето 2 та Ганіма з’являються лише наприкінці та новонародженими. Але у фільмі Вільнева їх покажуть дорослими, що означає суттєвий стрибок у часі та перехід історії до подій наступного роману — «Діти Дюни».

Накоа-Вульф дебютує в кіно в ролі Лето 2, поки його батько Джейсон Момоа готується до повернення у ролі воскреслого Дункана Айдахо. Цього разу персонаж стане гхолою, створеним Скітейлом (його грає Роберт Паттінсон). Тим часом Іда Брук, яка виконає роль Ганіми, вже знайома глядачам за серіалами «Таємниця бункера» та «Діти залізниці» (The Primrose Railway Children).

Нижче спойлер до книжкових подій «Дюни» про роль дітей Пола Атріда та Чані

В оригінальній історії Ганіма та Лето 2 намагаються повалити свою тітку Алію, що загрузла в політичних інтригах, а пізніше Лето 2 стає Імператором. Його перетворення на гібрид людини та піщаного хробака— ключова лінія всієї саги Герберта. Хоча студія поки не розкриває подробиць, очевидно, що Вільнев виводить історію за межі «Месії Дюни». Це може бути як повноцінна адаптація одразу двох романів, так і вибіркове поєднання подій, щоб швидше перейти до трансформації Лето 2.

Знімання фільму почнуться влітку 2025 року і триватимуть до кінця року. Дені Вільнев знову виступить режисером і сценаристом. До основного акторського складу повернуться Тімоті Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Флоренс П’ю та Хав’єр Бардем. Прем’єра «Дюни: Месія» запланована на 18 грудня 2026 року.

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Джерело: Nexus Point News