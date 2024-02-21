У 2023 році Голлівудом прокотилися два страйки, що заважали зіркам просувати блокбастери, тож кінокомпанії Warner Bros. і Legendary Pictures вирішили відкласти реліз фільму «Дюна: Частина друга». Студії побоювалися, що без Тімоті Шаламе та Зендаї у промокампанії, науково-фантастичний сиквел не виправдає свого касового потенціалу в заплановану на листопад дату. Тож прем’єру перенесли на 1 березня 2024 року (в Україні — 29 лютого).

Судячи з попередніх продажів та хороших оцінок критиків, «Дюна: Частина друга» збере щонайменше 60-80 млн доларів під час свого дебюту в США. Це буде перший фільм, який зібрав понад 50 млн доларів після трилера «П’ять ночей у Фредді», що вийшов на екрани у жовтні минулого року від студії Blumhouse, передає Variety. Дехто вважає, що продажі квитків на «Дюну 2» можуть навіть наблизитися до позначки у 90 млн доларів у перший вікенд, хоча фільму не обов’язково досягати таких висот, щоб вважатися успішним.

Перший фільм з Шаламе, Оскаром Айзеком, Зендаєю та Джейсоном Момоа в головних ролях зібрав 41 млн доларів, з врахуванням одночасного показу на стримінгу HBO Max. Він коштував 165 млн доларів, а в прокаті зібрав 402 млн, що стало однією з небагатьох фінансових перемог гібридної стратегії студії в епоху COVID. Сиквел коштував 190 млн доларів, тож аналітики вважають, що він окупиться, навіть, якщо повторить результати оригінальної «Дюни».

За час, що минув відтоді, як кіноглядачі вперше вирушили на пустельну планету Арракіс, Шаламе лише закріпив свій зоряний статус завдяки фантастичному мюзиклу Wonka від Warner, що перетнув позначку в 600 млн доларів у світовому прокаті, не в останню чергу завдяки акторові.

Потенційний мінус нової дати релізу? Глядацькі зали здебільшого порожні вже кілька тижнів, а то й місяців, адже великих блокбастерів не було вже давно. Це може бути проблемою, адже ефективною рекламною тактикою є демонстрація трейлерів перед фільмом. Оскільки глядачі не ходили до місцевих мультиплексів у січні чи лютому, вони не бачили тизерів і трейлерів «Другої частини». Звісно, студія інтенсивно просуває фільм в інших місцях, зокрема, показувала рекламу в прайм-тайм під час нещодавніх ігор НФЛ.

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