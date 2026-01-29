Дизайнера Fallout 3 ледь не забрали в поліцію, коли він "розвідував" локації для гри

Fallout 3

Під час роботи над Fallout 3 один із художників Bethesda став занадто підозрілим для поліції. Для них він виглядав диваком, який “нишпорив” вулицями і фотографував будівлі.





Дизайнера Еміля Пагліаруло одного разу зупинили в центрі Вашингтона, коли він збирав референси для створення віртуальної версії столиці США. Розробники часто виїжджали на місце, щоб точніше відтворити місто, а частина команди якраз жила поруч. Та одного разу це закінчилося розмовою з поліцією.

Як згадує Пагліаруло, одного разу він пішов фотографувати центр міста. Тоді його зупинила охорона з прямим питанням: “Навіщо ти це знімаєш?”. З’ясувалося у столиці не дуже раді людям, які “нишпорять” біля будівель, особливо з камерою.

Крім цього епізоду, команда з теплом згадує роботу над зруйнованим Вашингтоном. Художник Іштван Пелі каже, що руйнувати знайомі місця у грі було “насправді дуже весело”. І те, що студія працювала поруч із цими локаціями, лише спрощувало пошук референсів.

“Це лоскотало якусь частину мозку, де просто приємно підривати речі”, — ділиться він.

Окремо Пагліаруло пригадав маркетингову кампанію Fallout 3. Тоді Bethesda розмістила в метро стенди із зображенням зруйнованого Вашингтона. Це спричинило плутанину серед пасажирів, а в деяких випадках навіть новинні канали брали коментарі у перехожих. Згадуючи ті події Іштван Пелі зізнається, що зараз дивується, як їм взагалі дозволили таке зробити.





Нещодавно Тодд Говард натякнув на ремастер Fallout 3. Інсайдери давно казали, що Bethesda працює над кількома новими іграми Fallout, серед яких є “та сама”. ЗМІ припускали, що це може бути Fallout: New Vegas, однак чіткої відповіді немає. Єдине зрозуміло, що попереду точно буде перезапуск однієї з частин.

Джерело: Games Radar