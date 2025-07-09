Новини Ігри 09.07.2025 о 13:11 comment views icon

Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»
Fallout 4 / Bethesda
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З моменту релізу Fallout 4 минуло десять років, а Bethesda мовчить про продовження. Але інсайдер каже, що студія готує «кілька проєктів Fallout, включаючи той, який ви всі хочете».

Хоча фанати серії давно чекають на продовження, усі ресурси студії зосереджені на вже майже міфологічній The Elder Scrolls 6. Всупереч мовчанню Bethesda (а як ми знаємо з досвідом Oblivion — вони можуть просто працювати мовчки) чекати залишилося не надто довго. Журналіст VGC Джордан Міддлер каже про ті самі «кілька проєктів Fallout».

У подкасті Skill Up Міддлер прямо не казав, про який «той самий» проєкт йдеться. Фанатам не знадобилася його відповідь, бо одразу згадали New Vegas — або хоча б щось у схожому стилі. Чесно кажучи, ймовірність прямого продовження невелика, адже новий сезон серіалу Fallout розгорнеться в New Vegas. Але сам факт, що щось велике з серії Fallout готується, — вже щось.

Обговорення одразу підняло й стару надію на те, що Obsidian Entertainment знову отримає шанс попрацювати з франшизою. У 2023 році Obsidian прямо заявила, що «із задоволенням» зробила б новий Fallout. Проте тоді студія зосередилася над Avowed, Grounded 2 та The Outer Worlds 2. Одна з великих RPG — Avowed — вже вийшла, тому існує шанс, що зараз студія вільна для нових проєктів, наприклад, спін-оффу Fallout.

На думку частини глядачів, Міддлер може мати на увазі не зовсім нову гру, а ремастер Fallout 3. Такі чутки ходять уже давно — і якщо вірити інсайдерам, цей ремастер дійсно готується, але до релізу ще дуже далеко. І якби журналіст мав на увазі саме його, навряд чи він би говорив загадками, бо це вже напівофіційна інформація.

Попри оптимізм, очікувати релізу нової Fallout найближчим часом не варто. За словами Міддлера, «той самий» проєкт ще не пройшов достатньо фаз розробки, щоб говорити про нього серйозно — все ще на дуже ранній стадії. Але хороша новина в тому, що кілька ігор Fallout розробляються одночасно. Тож поки Bethesda офіційно нічого не підтвердила, залишилося лише гадати: це спін-офф від Obsidian, ремастер Fallout 3 чи, можливо, зовсім нова гра на новій території.

Джерело: The Gamer

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