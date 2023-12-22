Джеймс Ван працює над екранізацією горор-оповідання «‎Поклик Ктулху» Говарда Лавкрафта

Режисер «‎Пили» та «‎Астралу» називає майбутню екранізацію «‎проєктом мрії» і каже, що працював над ним у «‎фоновому режимі» 5 років.

Фільм «‎Поклик Ктулху» засновуватиметься на однойменному містичному оповіданні Говарда Ф. Лавкрафта, виданому у 1928 році. Історія подається у вигляді нотаток жителя Бостона Френсіса Терстона, який займався розслідуваннями, пов’язаними з культом божества Ктулху. Оповідання є одним з найвідоміших і найвпливовіших творів Лавкрафта, на честь персонажа якої названа спільна міфологія «Міфи Ктулху», створена самим письменником і його послідовниками.

Майбутній фільм Вана також адаптують як відеогру — поряд з іншими, ще не випущеними фільмами, як-от «‎Гарфілд» з Крісом Праттом і «Memory Lost in Space‎», заснованому на романі Тун Хуа.

Лавкрафта часто екранізували у фільмах, починаючи від класичних стрічок 1960-х «Зачарований замок» та «Здохни, чудовисько, здохни!» та жахів 1980-х «‎Реаніматор» і «‎За межею», й завершуючи більш сучасними «Барва з позамежжя світу‎» та «‎Suitable Flesh». Оскільки «Ктулху» — одна з найпопулярніших історій Лавкрафта, цілком природньо, що її екранізували кілька разів, з моменту виходу майже століття тому.

Протягом 1960-х років «‎Поклик Ктулху» адаптували до багатьох коміксів, а згодом і в настільну гру та навіть як пісню Metallica. На екрані історія вперше з’явилась в епізоді мультсеріалу «Справжні мисливці за привидами», а згодом в однойменному німому фільмі 2005 року, який на цей час є єдиною повноцінною кінематографічною адаптацією історії, хоча елементи оповідання були включені в «Дівчину за викликом для Ктулху» 2014 року та «Під водою» 2020 року.