Дженсен Хуанг планує очолювати NVIDIA до 90 років — а потім ще 3-4 десятиліття працюватиме «як робот»

Дженсен Хуанг — співзасновник та генеральний директор NVIDIA. Саме під його майже 30-річним керівництвом компанія стала провідною в галузі прискорених обчислень і сучасних графічних технологій.

Напередодні заходу GTC 2023 Хуанг дав інтерв’ю виданню CNBC та розповів, що поки не збирається йти на пенсію. Він каже, що планує очолювати компанію ще 3-4 десятиліття — а це означає, що йому буде 90 років на момент відходу з компанії.

«Я бадьорий і водночас досить енергійний. Мене оточують дивовижні люди, які надихають мене і додають впевненості. Відчуваю, що ми можемо досягти чудових результатів разом. Думаю, що роблю реальний внесок у компанію. Не знаю точно, як довго це триватиме, але я б сказав 3-4 десятиліття. Через чотири десятиліття я зможу стати роботом і після цього керувати компанією ще стільки ж. Сподіваюся, що буду насолоджуватися цим дуже довго»

Дженсен також згадав в інтерв’ю про останні зміни на ринку графічних процесорів — такі як стабілізація ринку або відновлення ланцюжків постачань важливих компонентів для створення графічних процесорів. Крім того, CEO NVIDIA не може дочекатися, щоб побачити у роботі більш просунуті вузли виробництва чипів, включаючи фабрику TSMC N4, яка зараз будується в Аризоні.

Нині Хуанг перебуває на 59-му місці в переліку найбагатших людей світу із капіталом у $23,5 млрд.

Джерело: Videocardz