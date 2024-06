Джоффрі 2.0? Актор, який зіграв сіра Крістона в серіалі «Дім дракона», закрив соцмережі через хейт та погрози

Британський актор Фаб’єн Франкель, який втілив роль сіра Крістона Коула в серіалі «Дім дракона», був змушений обмежити свої акаунти в соцмережах через переслідування і потік погроз в коментарях.

Деякі дії персонажа дійсно могли розізлити глядачів у другому епізоді другого сезону і люди чомусь вирішили спрямувати увесь свій хейт на актора.

Fabien Frankel has had to limit his comments on Instagram due to harassment he has faced since ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 2 began. pic.twitter.com/7GHvZInSe7

В коментарях, до прикладу в Instagram, десятки людей написали Франкелю, що ненавидять його.

В Twitter натомість у відповідь почали публікувати дописи на підтримку Франкеля.

Fabien Frankel is an incredible actor and he’s played Criston Cole perfectly. I wish people could learn to separate fiction from reality because he doesn’t deserve any hate for doing his job so well. None of the actors on House of the Dragon do pic.twitter.com/GJkTPQNEAt

— Okiro (@TheFirstOkiro) June 25, 2024