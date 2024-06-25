Джоффрі 2.0? Актор, який зіграв сіра Крістона в серіалі «Дім дракона», закрив соцмережі через хейт та погрози

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Британський актор Фаб’єн Франкель, який втілив роль сіра Крістона Коула в серіалі «Дім дракона», був змушений обмежити свої акаунти в соцмережах через переслідування і потік погроз в коментарях.

Деякі дії персонажа дійсно могли розізлити глядачів у другому епізоді другого сезону і люди чомусь вирішили спрямувати увесь свій хейт на актора.

Fabien Frankel has had to limit his comments on Instagram due to harassment he has faced since ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 2 began. pic.twitter.com/7GHvZInSe7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 24, 2024

В коментарях, до прикладу в Instagram, десятки людей написали Франкелю, що ненавидять його.

«Як вам вдалося перетворитися з персонажа, який дуже подобається, у найгіршого персонажа в історії GOT?».

В Twitter натомість у відповідь почали публікувати дописи на підтримку Франкеля.

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Fabien Frankel is an incredible actor and he’s played Criston Cole perfectly. I wish people could learn to separate fiction from reality because he doesn’t deserve any hate for doing his job so well. None of the actors on House of the Dragon do pic.twitter.com/GJkTPQNEAt — Okiro (@TheFirstOkiro) June 25, 2024

Франкель далеко не перший актор із всесвіту «Гри престолів», який зіткнувся з погрозами — подібними коментарями вже закидували Джека Глісона, який зіграв Джоффрі.

Сам Глісон, як кажуть, у реальному житті відзначається своєю добродушністю і зовсім не схожий на свого персонажа, та в деяких інтерв’ю зізнавався, що йому було дуже некомфортно грати певні сцени. Через переслідування Джеку доводилось виходити у світ в супроводі охорони, та навіть зникнути з кіно на деякий час.

Серіал «Дім дракона», заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров», розповідає історію Дому Таргарієнів, яка відбувається за 200 років до подій «Гри престолів». Перші два епізоди другого сезону в українській озвучці вже можна переглянути на Megogo — решта з загалом восьми виходитимуть щопонеділка, до 5 серпня включно.

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