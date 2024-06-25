Новини Кіно 25.06.2024 о 11:35 comment views icon

Джоффрі 2.0? Актор, який зіграв сіра Крістона в серіалі «Дім дракона», закрив соцмережі через хейт та погрози

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Джоффрі 2.0? Актор, який зіграв сіра Крістона в серіалі «Дім дракона», закрив соцмережі через хейт та погрози

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Британський актор Фаб’єн Франкель, який втілив роль сіра Крістона Коула в серіалі «Дім дракона», був змушений обмежити свої акаунти в соцмережах через переслідування і потік погроз в коментарях.

Деякі дії персонажа дійсно могли розізлити глядачів у другому епізоді другого сезону і люди чомусь вирішили спрямувати увесь свій хейт на актора.

В коментарях, до прикладу в Instagram, десятки людей написали Франкелю, що ненавидять його.

«Як вам вдалося перетворитися з персонажа, який дуже подобається, у найгіршого персонажа в історії GOT?».

В Twitter натомість у відповідь почали публікувати дописи на підтримку Франкеля.

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Франкель далеко не перший актор із всесвіту «Гри престолів», який зіткнувся з погрозами — подібними коментарями вже закидували Джека Глісона, який зіграв Джоффрі.

Сам Глісон, як кажуть, у реальному житті відзначається своєю добродушністю і зовсім не схожий на свого персонажа, та в деяких інтерв’ю зізнавався, що йому було дуже некомфортно грати певні сцени. Через переслідування Джеку доводилось виходити у світ в супроводі охорони, та навіть зникнути з кіно на деякий час.

Серіал «Дім дракона», заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров»,   розповідає історію Дому Таргарієнів, яка відбувається за 200 років до подій «Гри престолів». Перші два епізоди другого сезону в українській озвучці вже можна переглянути на Megogo — решта з загалом восьми виходитимуть щопонеділка, до 5 серпня включно.

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