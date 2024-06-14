Другий сезон серіалу «Дім дракона» вийде на MEGOGO 17 червня — з українською озвучкою та жестовою мовою

17 червня вийде перша серія (в оригінальній та українській озвучці, а також жестовою мовою), тоді як решта з загалом восьми виходитимуть щопонеділка, до 5 серпня включно.

Заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров», серіал «Дім дракона» розповідає історію Дому Таргарієнів, яка відбувається за 200 років до подій «Гри престолів».

«У другому сезоні, після коронації короля Ейгона ІІ та смерті сина королеви Рейніри, дім Таргарієнів розділився навпіл. У Королівській Гавані Ейгон II править із Залізного трону за підтримки Алісенти та Зеленої ради під захистом найбільшого дракона Вестеросу. У вигнанні на Драконовому камені королева Рейніра та її Чорна рада обмірковують свій наступний крок. Насувається громадянська війна, й обидві сторони шукають підтримки у великих домів Вестеросу, зрештою накопичуючи армії — і драконів».

MEGOGO має ексклюзивне партнерство з Warner Bros. Discovery щодо показу серіалів HBO та Max в Україні — оригінальний серіал «Гра престолів», як і перший сезон «Дому дракона» також доступні для перегляду на сервісі в українській озвучці.

До акторського складу у другому сезоні повернулися Метт Сміт, Емма Д’арсі, Олівія Кук, Ів Бест, Стів Туссе, Юен Мітчелл (той, що не дивився «Гру престолів») та інші. Серед новачків — Абубакар Салім (Алін із Халла), Гейл Ренкін (Еліс Ріверс), Фредді Фокс (Сер Гвейн Гайтавер), Саймон Рассел Біл (Сер Саймон Стронг), Клінтон Ліберті (Аддам із Халла).

Раніше Джордж Р. Р. Мартін анонсував, що другий сезон серіалу «Дім дракона» отримав «дуже темні епізоди», які змусять глядача плакати, а шоуранер Раян Кондал анонсував серію «Кров і Сир», що планує кинути виклик за жорстокістю сцені Червоне весілля з «Гри престолів».

«Дім дракона» також офіційно подовжили на 3-й сезон.

Тизер-трейлер (українською)