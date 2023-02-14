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В Україну їде зірка “Гри престолів” — Джек Глісон передасть автівку для ЗСУ та розіграє статуетку Джоффрі на благодійному аукціоні

В Україну їде зірка “Гри престолів” — Джек Глісон передасть автівку для ЗСУ та розіграє статуетку Джоффрі на благодійному аукціоні

Виконавець ролі Джоффрі Баратеона в “Грі престолів”, Джек Глісон, прилетить до Києва, де візьме участь в кількох благодійних заходах та передасть пікап для ЗСУ, який придбали британські волонтери.

Ірландський актор пробуде в Україні з 15 до 18 лютого, де планує зустрітися з військовими, акторами та школярами. Раніше Глісон виставив колекційну статуетку короля Джоффрі на благодійному аукціоні Прозорро.Продажі — отримані гроші підуть на придбання тепловізора для 5-го окремого штурмового полку.

1В Україну їде зірка “Гри престолів” — Джек Глісон передасть автівку для ЗСУ та розіграє статуетку Джоффрі на благодійному аукціоні

 

Стартує аукціон 15 лютого о 12:15. Початкова вартість лота — 10 тисяч гривень. 

“Хочу підтримати Україну в її боротьбі за незалежність. Незабаром я приїду до вас на кілька днів, а зараз, підтримуючи ініціативу українських колег, хочу виставити на аукціон статуетку, виготовлену одним художником у Лос-Анджелесі”, — каже зірка “Гри престолів”.

Джек додав, що розпишеться на статуетці та спробує особисто передати її новому власнику в Києві 16 лютого.

В Україну їде зірка “Гри престолів” — Джек Глісон передасть автівку для ЗСУ та розіграє статуетку Джоффрі на благодійному аукціоні
Джек Глісон у ролі Джоффрі Баратеона в серіалі “Гра престолів”

Також актор відвідає благодійний кіноінтенсив, на якому англомовні українські актори попрацюють над сценою з “Гри престолів”, та зустрінеться з дружиною українського військового. Жінка перемогла у лотереї “Кава з Джеком” — участь у якій можна було взяти за мінімальний донат у 100 гривень. Усі зібрані гроші спрямують на придбання вантажівки для мінометників.


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