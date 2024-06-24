Джордж Мартін оголосив, що серіал «Лицар сімох королівств», приквел «Гри престолів», вийде у 2025 році

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Джордж Мартін назвав час виходу спінофа серіалу «Гра престолів» «Лицар сімох королівств» — він з’явиться у 2025 році. Новий серіал заснований на новелах Мартіна «Данк і Егг» які є ще приквелом до оригінальної серії книг та «Гри престолів». Однак це не так далеко на часовій шкалі, як «Дім Дракона». Події відбуваються за 100 років до книг та головного серіалу, тобто через 100 років після «Дому Дракона».

Знімання «Лицаря семи королівств» почалися минулого тижня в Белфасті, Північна Ірландія, де знімали більшу частину оригінальної «Гри престолів». Нове шоу, засноване на моїй повісті «Лицар-бурлака» (The Hedge Knight), дебютує на початку наступного року, у 2025 році. У ньому лише шість епізодів. Новела значно коротша за роман (особливо один із моїх романів), тому матеріалів з джерел менше», — написав Мартін на своєму сайті Not a Blog.

Нещодавно був опублікований перший погляд на серіал, у якому показаний Пітер Клеффі в ролі Сера Дункана Високого у натовпі. Офіційний синопсис каже, що серіал розповість про «молодого, наївного, але відважного лицаря Сера Дункана Високого та його сквайра Егга. Події відбуваються в епоху, коли рід Таргарієнів все ще утримує Залізний трон, і пам’ять про останнього Дракона ще не полишила живих. Велика доля, могутні вороги та небезпечні подвиги — все це чекає на цих неймовірних і незрівнянних друзів».

Джерело: GamesRadar

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