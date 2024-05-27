«Більшість людей — інопланетяни!». Джордж Лукас відповів на критику «Зоряних війн» щодо «переваги білих чоловіків»

Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас відповів критикам, які закидали режисеру, що першим шести фільмам франшизи бракувало різноманітності.

«Вони кажуть “одні білі”. Більшість людей інопланетяни!», — сказав Лукас під час виступу на Каннському кінофестивалі в п’ятницю (через Variety). «Ідея полягає в тому, що вони повинні приймати людей, такими як є — незалежно від того, чи вони великі, чи пухнасті, чи зелені».

Лукас також додав, що єдиними, хто міг стикатися з дискримінацією у всесвіті «Зоряних війн», були роботи.

«Це був спосіб сказати, що люди завжди щось дискримінують, і рано чи пізно це станеться», – сказав він. «Я маю на увазі, що ми вже зараз починаємо це з ШІ, кажучи, що ми не можемо довіряти цим роботам».

Режисер також навів приклади різноманітності у своїх фільмах:

«У першому було кілька тунісців, які були темними, в другому у мене був Біллі Вільямс, а в [приквелах], які також критикували, у мене був Сем Джексон. Він не був негідником, як Лендо…Він був одним із найкращих джедаїв».

У 2012 році Джордж Лукас продав Lucasfilm (виробничу компанію, що стоїть за «Зоряними війнами») Disney за $4 млрд, і наразі франшиза готується вступити в нову еру — один з майбутніх фільмів зніме канадська режисерська пакистанського походження Шармін Обейд-Чіной

«Ми зараз у 2024 році, і настав час жінкам творити історію в далекій-далекій галактиці», — заявляла раніше Обейд-Чіной.

Лукас під час розмови в Каннах також торкнувся питання гендерної рівності, зазначивши, що у його франшизі героїчні ролі грали чимало жінок, зокрема й покійна Керрі Фішер.

«Як ви думаєте, хто герої цих історій? Як ви думаєте, ким була принцеса Лея?», — сказав він.

Lucasfilm і Disney загалом анонсували кілька фільмів франшизи «Зоряних війн», у яких поки відсутні дати виходу, назви та будь-які реальні подробиці сюжету. Наприклад, режисер «‎Тор: Раґнарок» Тайка Вайтіті «все ще працює» над фільмом, анонсованим у 2020 році, а режисер «Зоряні війни: Епізод 8 — Останні джедаї» Раян Джонсон анонсував цілу трилогію, але станом на квітень 2023 року вона активно не розроблялась. Трилогія була оголошена ще до того, як «Останні джедаї» вийшли в кінотеатрах у листопаді 2017 року, і включатиме абсолютно нових персонажів та історії.

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Три найімовірніші фільми, які оголосили на заході Star Wars Celebration 2023 — це вищезгадана робота Шармін Обейд-Чіной; стрічка Джеймса Менґолда, присвячена «першому джедаю»; а також робота режисера анімації Дейва Філоні, яка зосередиться на Новій республіці та буде пов’язана з серіалами «Асока», «Мандалорець» та «Книга Боби Фета».

Торік у листопаді бос Marvel Кевін Файгі офіційно підтвердив скасування власного фільму за всесвітом «Зоряних війн‎», чутки про який тягнулися ще з 2019 року.