Нова режисерка «‎Зоряних війн»: «‎Настав час жінкам творити історію про далеку-далеку галактику»

Шармін Обейд-Чиной («Міс Марвел») режисує новий фільм франшизи за сценарієм Стівена Найта («‎Гострі картузи») із Дейзі Рідлі в головній ролі.

Обейд-Чиной стала першою жінкою та першою темношкірою людиною, яка знімає художній фільм «‎Зоряні війни». Попередніми режисерами франшизи були самі чоловіки — творець всесвіту Джордж Лукас, Ірвін Кершнер («Імперія завдає удару у відповідь»), Річард Маркванд («Повернення джедая»), Дж. Дж. Абрамс («Пробудження Сили», «Скайвокер. Сходження») і Раян Джонсон («Останні джедаї»). Хоча в телевізійних проєктах «Зоряних війн» вже відзначались режисери-жінки, зокрема Дебора Чоу.

«Я в захваті від цього проєкту, тому що відчуваю, що ми збираємося створити щось дуже особливе», — нещодавно сказала Обейд-Чиной. «Ми зараз у 2024 році, і настав час, щоб жінка сформувала історію в далекій-далекій галактиці».

Про повернення Рідлі у «Зоряні війни» відомо не надто багато — президентка Lucasfilm Кетлін Кеннеді торік заявила, що історія розкаже про Рей, яка формуватиме новий орден джедаїв, а події стартують десь за 10 років після фільму «Скайвокер. Сходження».

Тоді ж, на питання, чи може Люк Скайвокер Майкла Гемілла з’явитись у фільмі як привид Сили чи через спогади, Кеннеді відповіла:

«Не знаю, чи проведемо ми багато часу в спогадах або в історії про привидів Сили чи щось подібне, але, звичайно, дух того, що він представляє для неї, матиме велике значення».

У листопаді Рідлі розповіла Collider, що ще не читала сценарій нового фільму, але знає план сюжету:

«‎Я дуже схвильована. Історія дійсно крута… Це не те, чого я очікувала, але я дуже схвильована».

Фільм «‎Зоряні війни» від Обейд-Чиной вийде в прокат у 2026 році.

Lucasfilm і Disney загалом анонсували кілька фільмів франшизи «Зоряних війн», у яких поки відсутні дати виходу, назви та будь-які реальні подробиці сюжету. Наприклад, режисер «‎Тор: Раґнарок» Тайка Вайтіті «все ще працює» над фільмом, анонсованим у 2020 році, а режисер «Зоряні війни: Епізод 8 — Останні джедаї» Раян Джонсон анонсував цілу трилогію, але станом на квітень 2023 року вона активно не розроблялась. Трилогія була оголошена ще до того, як «Останні джедаї» вийшли в кінотеатрах у листопаді 2017 року, і включатиме абсолютно нових персонажів та історії.

Три найімовірніші фільми, які оголосили на заході Star Wars Celebration 2023 — це вищезгадана робота Шармін Обейд-Чіной; стрічка Джеймса Менґолда, присвячена «першому джедаю»; а також робота режисера анімації Дейва Філоні, яка зосередиться на Новій республіці та буде пов’язана з серіалами «Асока», «Мандалорець» та «Книга Боби Фета».

Торік у листопаді бос Marvel Кевін Файгі офіційно підтвердив скасування власного фільму за всесвітом «Зоряних війн‎», чутки про який тягнулися ще з 2019 року.