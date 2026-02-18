Джордж Мартін хотів, щоб "Лицар сімох королівств" був 2-годинним фільмом

Кадр з серіалу "Лицар сімох королівств"

“Лицар сімох королівств” продовжує торувати свій шлях, як один із найвище оцінених серіалів у всесвіті “Гри престолів”. Однак, негативні відгуки є і досить часто вони стосуються тривалості проєкту.





На виході шоу в першому сезоні отримало 6 епізодів по 30-40 хвилин, що досить нетипово для проєкту такого масштабу. Утім, виявляється на цьому наполягли саме в HBO, а оригінальний автор Джордж Р. Р. Мартін волів би побачити історію у 2-годинному фільмі, яка здається була б більш виправданою до обмеженого формату самих новел.

“Джордж віддав би перевагу двогодинному фільму”, — розповідає шоуранер Айра Паркер. “Але HBO, коли звернулися до мене з пропозицією, буди схильні до формату та тривалості, які ми зрештою й використали”.

П’ятий епізод серіалу “Лицар сімох королівств”, який побив рекорд за оцінками у франшизі, став одним із найбільш тривалих. І дуже кривавим. Окрім флешбеків з минулого Дунка, нам показали його жорстокий бій із принцом Ейріоном Таргарієном в межах “Випробування сімох”.

Попри те, що доробок Мартіна на цей час включає всього три новели про пригоди Дунка та Егга, шоуранери, зважаючи на сприйняття першого сезону, налаштовані на довгострокові продовження. Письменник нібито передав творцям вже кілька нових начерків, а сам Паркер розглядає зйомки 8-10 сезонів, друга половина яких зосередиться на “дорослих персонажах”. При цьому, якщо ідея буде втілена у реальність, між сезонами планують витримати велику паузу, аби залучити тих самих акторів — Декстера Сола Анселла та Пітера Клеффі — аби вони відповідали віку своїх героїв на екрані.





Нагадаємо, що шостий і фінальний епізод “Лицаря сімох королівств” вийде 22 лютого (тизер можна переглянути нижче). Третій сезон “Дому дракона” очікуємо до релізу на початку літа, тоді як в розробці HBO нині перебуває ще 5-6 спінофів “Гри престолів”, включно з продовженнями. Одне з таких переосмислює раніше скасований серіал про Джона Сноу, який нібито переставить в центр сюжету Ар’ю Старк.