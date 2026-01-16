Hollywood Reporter: HBO працює над продовженням "Гри престолів" за участі Ар'ї Старк

Гра престолів / HBO

Раніше скасований серіал про Джона Сноу і події після “Гри престолів” все ще перебуває у розробці в HBO, але в оновленій версії й, можливо — з новим центральним персонажем.

Згідно зі звітом Hollywood Reporter, початкова ідея сценарію передбачала, що Сноу покажуть “зламаним”: він живе на північ від Стіни, страждає від ПТСР, не має лютововка та меча. Утім продюсери вважали таку версію занадто песимістичною, а з огляду на те, що альтернатив не знайшли — спіноф відклали. Як виявилось, до появи “свіжого” погляду.

Видання пише, що недавно до проєкту приєднався шоуранер “Божих крапель” Куок Данг Чан. Наразі нічого остаточно не вирішено, однак є ймовірність, що в центр серіалу поставлять Ар’ю Старк, а дія розгортатиметься в Ессосі.

“Ми дуже зацікавлені та схвильовані перспективою продовження, але також гостро усвідомлюємо, наскільки високою має бути планка виконання”, — сказав інсайдер THR.

Якщо ви уважно слідкуєте за новинами про спінофи “Гри престолів”, то певно згадали, що ці чутки не взялись нізвідки. Торік автор оригінальних романів Джордж Р. Р. Мартін писав у блозі, що зустрічався з Мейзі Вільямс (акторка, що зіграла Ар’ю) для обговорення таємничого проєкту. Також вже наприкінці 2025-го письменник заявив, що у розробці перебувають 5-6 спінофів “Гри престолів”, включно із прямими продовженнями.

У фіналі “Гри престолів”, Ар’я вирушила на зустріч пригодам, тож шоуранерам є, де розігнатись. Зважаючи на те, що вона була близька з Джоном, поява Кіта Харрінгтона теж можлива. Хоча сам актор нещодавно доволі різко заявляв, що не хоче й наближатися до “Гри престолів”. Подібні думки висловлює й Емілія Кларк, яка каже, що покінчила із фентезі й ми її більше не побачимо “ні на драконі, ні поряд з драконом”.