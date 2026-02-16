"Лицар сімох королівств" побив рекорд IMDb з оцінкою 10/10: краще за всі серії "Гри престолів"

Кадр з серіалу "Лицар сімох королівств"

“Лицар сімох королівств”, новий серіал у всесвіті “Гри престолів” про Дунка та Егга, набирає обертів: з кожним свіжим епізодом оцінки лише ростуть, а п’ятий — встановив абсолютний рекорд у франшизі.





На момент релізу п’ятий епізод серіалу “Лицар сімох королівств” під назвою “В ім’я матері” оцінили в неймовірні 10/10 на IMDb на основі 5000+ відгуків — рекордні для платформи та всесвіту “Гри престолів”.

У перспективі “Лицар сімох королівств” міг би сміливо отримати в колекцію найкращий епізод в історії телебачення, але вже втратив один пункт рейтингу за час написання новини. Поки подібним здобутком може похизуватися лише хітовий “Пуститися берега” (10/10 на IMDb на основі 300 000 відгуків). Що ж глянемо, якою буде остаточна оцінка і, якщо вже серіал HBO взяв подібний темп, то цікаво побачити, що нам запропонує шостий та фінальний епізод.





Нагадаємо, що попередній епізод “Лицаря сімох королівств” так само відзначився рекордною, хоч і меншою оцінкою: вона, втім, дала йому змогу обійти всі епізоди іншого відомого у франшизі серіалу, “Дім дракона”. Досі найвище оціненими серіями у всесвіті “Гри престолів” були “Дощі Кастамере”, “Битва бастардів” та “Вітри зими”, де в кожного по 9,9/10 на IMDb.

Спойлерів до п’ятого епізоду “Лицаря сімох королівств”, звісно, не розкриватимемо. Але нагадаємо, що попередній підвів нас до суду сімох, де Дунк має виступити проти Ейріона Таргаріна. Лицар-бурлака зібрав власну команду й отримав доволі несподіваного союзника, тепер побачимо, чим протистояння завершиться. Це передостання серія першого сезону, фінальна — вийде 22 лютого.