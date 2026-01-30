Новини Кіно 30.01.2026 comment views icon

Шоураннер серіалу "Лицар сімох королівств" має план на 8-10 сезонів: половина з "малим" Еггом і події через 10 років

Катерина Левицька

Шоураннер серіалу "Лицар сімох королівств" має план на 8-10 сезонів: половина з "малим" Еггом і події через 10 років
Кадр з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO

Шоураннер серіалу “Лицар сімох королівств” Айра Паркер поділився планами щодо продовження: попри те, що вихідний матеріал Джорджа Р. Р. Мартіна має лише 3 новели, серіал можуть розтягнути аж на 8-10 сезонів.


У статті присутні спойлери до історії Егга в серіалі “Лицар сімох королівств”.

В інтерв’ю Esquire Айра Паркер заявив, що має план багатосезонного формату для шоу, де половина епізодів припаде на дитинство Егга, а половина — покаже його у дорослому віці й статусі принца. 

“Сподіваюся, що Джордж продовжить писати ці історії”, — каже Паркер. “Річ у тім — і я вже повідомив HBO — що я хочу зняти 4-5 сезонів з Еггом в дитинстві. Потім я хочу повернутись через 10 років і зняти ще 4-5 сезонів з Еггом-принцем”. 

Шоуранер додає, що така пауза необхідна, аби залучити тих самих акторів: Декстера Сола Ансела (в ролі Егга) та Пітера Клеффі (в ролі Дунка).


“Зі справжнім Декстером та справжнім Пітером, саме того віку, в якому вони будуть на той момент. Тож це відбуватиметься протягом їхнього життя. І мого також”.

Раніше Паркер повідомив, що Мартін передав йому 10-12 начерків для майбутніх новел.

“Лицар сімох королівств” розповідає про скромного лицаря-бурлаку на ім’я Дунк, який прагне проявити себе в одному з лицарських турнірів, а компанію йому складає маленький лисий хлопчик Егг із загадковою історією походження. На відміну від “Гри престолів” чи “Дому дракона” події обмежені однієї локацією, а сам серіал має скромний бюджет. Однак шоу вже перевершило попередників за стартовими оцінками.

Перші два епізоди офіційно переглянути в Україні можна на HBO або Megogo, наступні виходитимуть по одному щотижня. Загалом їх шість, а тривалість не перевищує 30-40 хвилин. Другий сезон вже в активній розробці.

“Ми знімали 2-й сезон щодня протягом останніх двох тижнів”, додав Паркер. “Побачимо, як відреагує глядач, і далі будемо рухатися, але я люблю цих персонажів і ці історії”.

