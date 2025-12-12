"Дім дракона", "Ліхтарі" та "Дюна": відеоанонс серіалів НВО, що вийдуть у 2026 році

HBO

HBO представив тизер серіальних прем’єр 2026 року: він включає як нові назви, так і продовження відомих шоу, таких як “Дім дракона” чи “Ейфорія”.

“Ти маєш вирішити, чого хочеш”, — каже персонаж Корліс Веларіон (Стів Туссен) з “Дому дракона” у тизері. Далі нам показують Алісенту Гайтауер (Олівія Кук), яка попереджає, що Рейніра (Емма Д’арсі) зробить щось жахливе. На кадрах з третього сезону “Ейфорії” Ру Беннет (Зендея) танцює з іншими жінками на вечірці, в якийсь момент лишається на самоті у церкві, а згодом біжить вулицею, озираючись назад. Далі нам демонструють кілька кадрів з іншими персонажами: Лексі (Мод Апатоу) посміхається за столом з чоловіками, Медді (Алекса Демі) поправляє макіяж, Нейт (Джейкоб Елорді) танцює перед телевізором у розстебнутій сорочці, Кессі (Сідні Свіні) посміхається в костюмі кролика, а Джулс (Хантер Шафер) відкидає голову на сидіння. І нарешті “Ліхтарі” з персонажами DC: до цього ми бачили лише одне офіційне зображення майбутнього шоу, тоді як тизер дарує трохи кадрів в русі.

“Я все життя для цього тренувався”, — каже Гел Джордан (Кайл Чандлер) за кермом авто, лишає кільце Зеленого ліхтаря і за кілька секунд вистрибує з водійського сидіння. Машина в цей час з’їжджає з обриву, а Джон Стюарт (Аарон П’єр) все ще перебуває всередині.

Серед іншого тизер пропонує новий погляд на третій сезон серіалу Лізи Кудроу “Повернення”, “Напівлюдину” Річарда Ґадда, другий сезон “Дюни: Пророцтва”, “Індустрії”, “Пітта”, спінофу “Теорії великого вибуху” та “Лицаря сімох королівств”. Відео супроводжуються підписом “вийде у 2026-му”, тож наступний рік принесе багатенько прем’єр — питання лишається в тому, чи дивитимемося ми все це на HBO.

Нагадаємо, що раніше HBO подовжив “Дім дракона” на 4-й сезон, а “Лицар сімох королівств” на 2-й.