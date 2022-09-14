EA анонсувала античит-систему на рівні ядра для комп’ютерних ігор – першою її отримає FIFA 23

Компанія Electronic Arts запускає для своїх комп’ютерних ігор нову античит-систему на рівні ядра. EA AntiCheat (EAAC) вперше з’явиться у FIFA 23 цієї осені.

EAAC є спеціальною античитерською системою, створеною розробниками EA. Вона призначена для захисту ігор EA від несанкціонованого доступу та шахрайства. Компанія заявляє, що не додаватиме античит у кожну гру, а має намір розглядати її реалізацію в кожному конкретному випадку.

«Розробники читів для ПК все частіше переходять у ядро, тому нам потрібний захист на рівні ядра, щоб забезпечити чесну гру і боротися з розробниками читів для ПК на рівних», – пояснює старший директор з безпеки ігор та боротьби з читами в EA Еліз Мерфі.

Античит-системи на рівні ядра викликали критику з боку захисників конфіденційності та безпеки. Це пов’язано з тим, що драйвери, які використовуються цими системами, складні і працюють на такому високому рівні, що якщо виникають проблеми з безпекою, розробникам доводиться дуже швидко їх вирішувати.

EA заявляє, що захист на рівні ядра «абсолютно необхідний» для конкурентних ігор, таких як FIFA 23. Оскільки наявні чити працюють у просторі ядра, ігри, що працюють у звичайному режимі користувача, не можуть виявити, що відбувається порушення або шахрайство.

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Античит-система EA працюватиме лише на рівні ядра і лише тоді, коли запущена гра із захистом EAAC. EA заявляє, що їхні античит-процеси відключаються, як тільки гра завершується, і античит буде обмежений тими даними, які вона збирає у системі.

«EAAC не збирає жодної інформації про вашу історію відвіданих сторінок, додатки, які не пов’язані з іграми EA, або про щось, що не має прямого відношення до захисту від шахрайства», – говорить Мерфі.

Нагадаємо, раніше Activision запустила античит Ricochet для Call of Duty: Vanguard і Warzone, який також має працювати на рівні ядра ОС.

Джерело: The Verge