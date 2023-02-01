EA закриває ігри Apex Legends Mobile та Battlefield Mobile, а вихід Star Wars Jedi: Survivor переноситься на 28 квітня

Компанія Respawn Entertainment, розробник Apex Legends, оголосила, що мобільну версію гри буде закрито у всіх регіонах 1 травня. Відключення серверів відбудеться лише за кілька тижнів до річниці запуску Apex Legends Mobile.

«Попри сильний початок Apex Mobile, поточний досвід не виправдав очікувань наших гравців. Після кількох місяців роботи з нашим партнером з розробки ми ухвалили взаємне рішення закрити мобільну гру», – йдеться у заяві EA.

Гравці більше не можуть купувати речі за реальні гроші у грі Apex Legends Mobile. Крім того, розробники прибрали гру із магазинів мобільних додатків. Вона остаточно буде закрита 1 травня 2023 року о 19:00 за східним часом (02:00 2 травня за Київським часом).

Також повідомляється, що разом з грою зникнуть і всі предмети або доповнення, які придбали користувачі Apex Legends Mobile. При цьому користувачі не отримають жодних компенсацій або повернень коштів за покупки, здійснені за реальні гроші, «відповідно до умов Угоди з користувачем EA».

Аналогічна доля чекає й на гру Battlefield Mobile. EA прийняла рішення «зупинити розробку поточної мобільної гри Battlefield».

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«У міру розвитку індустрії та формування нашої стратегії щодо створення глибоко пов’язаної екосистеми Battlefield ми вирішили змінити поточний напрямок, щоб найкращим чином втілити наше бачення франшизи та виправдати очікування наших гравців», – заявили в компанії.

EA має намір і надалі розвивати серію Battlefield, але не поточну мобільну версію.

Це ще не всі погані новини для шанувальників ігор EA. Компанія вирішила перенести вихід гри Star Wars Jedi: Survivor із 17 березня на 28 квітня. Додатковий час необхідно розробникам, щоб сфокусуватися на «виправленні помилок, покращенні продуктивності, стабільності, вдосконаленні та, найголовніше, досвіді гравця».

Джерело: EA, gamesindustry